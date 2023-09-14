Кто, если не он.

Бруну Фернандеш дал небольшое интервью клубным медиа, где ему задали лучшие вопросы от фанатов. Один из поклонников «Юнайтед» спросил полузащитника, какие чувства он испытал, когда Эрик тен Хаг передал ему капитанскую повязку.

Португалец ответил честно:

«Множество эмоций. Мне хотелось плакать, конечно же, от радости. Ты мечтаешь о таких вещах, но никогда не рассчитываешь, что сможешь их достичь.

Португалию и «Манчестер Юнайтед» связывает Криштиану [Роналду], поэтому я очень рад тому, что сначала я равнялся на него как на игрока, а теперь смог занять это место. Стать капитаном этого клуба — выше всех моих мечтаний».

Бруну был самым стабильным и результативным игроком «красных дьяволов», вне зависимости от сложностей, которые переживала команда на поле и за его пределами. Португалец безусловно заслужил эту честь, поэтому решение тен Хага стало радостной, но ожидаемой новостью для болельщиков.