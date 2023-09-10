Говоря о том, что Магуайра подвергается большой критике в «Манчестер Юнайтед», бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун сказал:

«Я чувствую, что он [Магуайр] получает много несправедливой критики.

Я чувствую, что он козел отпущения для болельщиков «Манчестер Юнайтед». С тех пор, как он перестал играть, ситуация не стала намного лучше.

На самом деле проблема в полузащите».

Магуайр не вышел в стартовом составе ни в одной игре за команду Эрика тен Хага, но несколько раз выходил на замену – последний раз в матче с «Арсеналом».