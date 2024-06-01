Конте хочет купить Амбрабата в «Наполи: стало известно, будет ли «МЮ» выкупать полузащитника

В недавнем интервью Spazio Napoli итальянский агент Джиджи Лакомино рассказал, что Антонио Конте хочет подписать Софьяна Амрабата в «Наполи».

Ожидается, что полузащитник, который предыдущий сезон провел в аренде в «Манчестер Юнайтед», покинет команду.

«Манчестер Юнайтед» нужно потратить 21 миллион фунтов стерлингов, чтобы выкупить игрока у «Фиорентины».

Однако они могут не воспользоваться этой возможностью. Это дает Конте возможность начать переговоры с Амрабатом о возможном присоединении к команде Серии А.