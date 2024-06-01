«Бавария» заинтересована в подписании Бруну Фернандеша

По данным нескольких ведущих источников, таких как Фабрицио Романо, агент Бруну Фернандеша на прошлой неделе встречался с представителями некоторых европейских клубов, чтобы услышать потенциальные предложения.

Среди этих клубов была мюнхенская «Бавария», которая назначила Винсента Компани своим новым менеджером, как сообщает Stretty News.

Капитан «Манчестер Юнайтед» был одним из немногих игроков в сезоне, который не страдал от травм. Он также сыграл ключевую роль в том, что привел команду к победе в Кубке Англии.

Фернандешу скоро исполнится 30 лет, и ему еще не предложили долгосрочный контракт. Его нынешний контракт с «Олд Траффорд» истекает в 2026 году.