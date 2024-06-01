Речь Аль Пачино и история сотрудницы службы безопасности «МЮ». Тен Хаг креативно мотивировал игроков перед финалом Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» удивил многих поклонников футбола своей победой в Кубке Англии. В финале турнира манкунианцы встретились с чемпионом страны – «Ман Сити» – и смогли справиться с грозной командой Гвардиолы.

Возможно, «красным дьяволам» помогла тренерская мотивация. Тен Хаг придумал целый комплекс действий, которые должны были поднять боевой дух его подопечных.

Как сообщает The Athletic, тренер не обратил внимания на слухи о его будущем, распространявшиеся перед матчем. Некоторые источники утверждали, что клуб решил уволить голландца еще до финала Кубка.

Тен Хага вдохновила и глубоко тронула история сотрудницы службы безопасности «Манчестер Юнайтед», пишет The Athletic. В прошлом девушка служила в Афганистане в составе британских вооруженных сил.

Перед отъездом на «Уэмбли» тренер собрал команду и показал видео, в котором женщина рассказала об инциденте в Афганистане, когда она и ее взвод оказались в ловушке в одной из афганский поселений. Оказавшись в меньшинстве и столкнувшись с неминуемой угрозой, солдаты поначалу думали, что пути к отступлению нет. Однако сотрудница службы безопасности объяснила, что благодаря командной работе и решимости взводу удалось пробиться наружу, хотя несколько ее коллег погибли.

Эмоциональный рассказ девушки нашел отклик в сердцах игроков «Ман Юнайтед», передает The Athletic. Девушка призвала футболистов держаться вместе, поддерживать друг друга, быть начеку и бороться за победу.

Видеозапись, в которой сотрудница службы безопасности рассказывала свою историю, была перемежена изображениями игроков «МЮ», одерживающих победы в поединках во время матчей, что еще больше подчеркивало важность предстоящей битвы в финале Кубка.

Тен Хаг также прибег к великой силе искусства. Тренер показал своим подопечным речь героя Аль Пачино из спортивной драмы «Каждое воскресенье». Вот краткое содержание речи:

«Мы в аду, джентельмены. Мы можем смириться с этим, и тогда пусть о нас всех вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. В футболе, как и в жизни, цена ошибки слишком велика. Наша команда будет драться за каждый дюйм.

Мы не пожалеем ни себя, ни других в этой игре. В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм. Посмотрите на парня рядом с вами и увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами, кто пожертвует собой ради команды, потому что знает, что каждый из вас сделает то же самое. Это и есть команда, господа. Мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке».

Как вам методы мотивации от Тен Хага?