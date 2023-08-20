United Tweets
Блог

Фанаты «МЮ» вспомнили о Де Хеа после поражения от «Тоттенхэма»: многие ругают Тен Хага

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» ругали Эрика тен Хага за то, как он обращался с Давидом де Хеа и Криштиану Роналду . 

Две уважаемые фигуры в клубе, Роналду и Де Хеа, покинули «Олд Траффорд» при спорных обстоятельствах с разницей в шесть месяцев.

Поскольку в этом сезоне «красные дьяволы» борются с трудностями, Верный сказал, что решение отказаться от клубных значков может быть неоправданным. 

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» больше не могут обвинять Магуайра и Де Хеа в их несчастьях»

«Тен Хаг тоже может оказаться под давление. Ужасный стиль игры, он заменил Де Хеа, и у него было 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы исправить ситуацию».

«Проблема была с Роналду… Проблемой был Де Хеа…»

«Де Хеа был исключен, думая, что проблема в нем, потому что он не отдавал длинные точные передачи, как Пол Скоулз. Команда хочет играть как «Манчестер Сити», забывая, что у нас даже нет игроков, которые могут держать мяч более 1 минуты».

 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
С Роналду понятно, масло в огонь он сам добавил.

А вот с Давидом Дэ Хэа обошлись очень непрофессионально, можно сказать, даже не честно. Предложили контракт поменьше, когда поняли, что он соглашается - предложили ещё меньше, а потом и вовсе отменили своё предложение.

В чем проблема была просто сказать игроку, что он не подходит под философию тренера или же в силу возраста ему не смогут предложить такие деньги?

Де Хеа сыграл почти всю осознанную карьеру в МЮ около 11 лет. Защищал, не пропускал, делал свою работу. Можно было помочь ему с новым клубов, или проводить как положено.

Нет, нужно было выставлять его плохую игру ногами в тренды, и что бы каждый школьник мог почувствовать себя экспертом, приводя аргумент "плохо играет ногами, это не современно" в спорах.

Мне кажется, фанаты МЮ ещё много таких игр, как вчера предстоит лицезреть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
10 Хагов ругать надо всегда, не только за вчерашнее, но и за сегодняшнее и особенно - будущее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бодякин
Посмотрел две стартовые игры и пришёл в ужас, как можно было купить Антони за такие деньги, это же просто полено.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Ложный Латераль
С Роналду понятно, масло в огонь он сам добавил. А вот с Давидом Дэ Хэа обошлись очень непрофессионально, можно сказать, даже не честно. Предложили контракт поменьше, когда поняли, что он соглашается - предложили ещё меньше, а потом и вовсе отменили своё предложение. В чем проблема была просто сказать игроку, что он не подходит под философию тренера или же в силу возраста ему не смогут предложить такие деньги? Де Хеа сыграл почти всю осознанную карьеру в МЮ около 11 лет. Защищал, не пропускал, делал свою работу. Можно было помочь ему с новым клубов, или проводить как положено. Нет, нужно было выставлять его плохую игру ногами в тренды, и что бы каждый школьник мог почувствовать себя экспертом, приводя аргумент "плохо играет ногами, это не современно" в спорах. Мне кажется, фанаты МЮ ещё много таких игр, как вчера предстоит лицезреть
Оглядываясь назад, Де Хеа можно сказать только огромнейшее спасибо.
И не буду кривить душой, если скажу что он дурак... Вечно у него проблемы с переходом. Наивный видать очень. Фактически сгубил свою клубную карьеру.
А 10 Хагов просто кусокг...

Хочется прям в духе Бородача попросить у него прощения за карьеру. Но слово ПОНЯТЬ, ни как не применить. Ибо такооое понять никто не в состоянии... Пробки перегорают.

Ps: спасибо Де Хеа еще за то, что он не наказал нас и не перешёл в Ненавистный Ливерпуль. КМК, это был бы симметричный ответ на свинское отношение...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Answer1
Просто нужно было реализовывать свои моменты и комментарии были бы совсем другие. Даже про не назначенный пенальти бы не вспомнили. Антони, Рэш и Бруну обязаны были забивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДедаДома.нет
Ребята я очень сильно обновил свой гардероб по педалям и переобулся на ходу. ТТХ грач. Я всех предупреждал, что после свинского отношения к ДДХ, которое проявил ТТХ к моей священной корове я буду критиковать лисого физрука.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий