Фанаты «МЮ» вспомнили о Де Хеа после поражения от «Тоттенхэма»: многие ругают Тен Хага
Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» ругали Эрика тен Хага за то, как он обращался с Давидом де Хеа и Криштиану Роналду .
Две уважаемые фигуры в клубе, Роналду и Де Хеа, покинули «Олд Траффорд» при спорных обстоятельствах с разницей в шесть месяцев.
Поскольку в этом сезоне «красные дьяволы» борются с трудностями, Верный сказал, что решение отказаться от клубных значков может быть неоправданным.
«Болельщики «Манчестер Юнайтед» больше не могут обвинять Магуайра и Де Хеа в их несчастьях»
«Тен Хаг тоже может оказаться под давление. Ужасный стиль игры, он заменил Де Хеа, и у него было 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы исправить ситуацию».
«Проблема была с Роналду… Проблемой был Де Хеа…»
«Де Хеа был исключен, думая, что проблема в нем, потому что он не отдавал длинные точные передачи, как Пол Скоулз. Команда хочет играть как «Манчестер Сити», забывая, что у нас даже нет игроков, которые могут держать мяч более 1 минуты».
А вот с Давидом Дэ Хэа обошлись очень непрофессионально, можно сказать, даже не честно. Предложили контракт поменьше, когда поняли, что он соглашается - предложили ещё меньше, а потом и вовсе отменили своё предложение.
В чем проблема была просто сказать игроку, что он не подходит под философию тренера или же в силу возраста ему не смогут предложить такие деньги?
Де Хеа сыграл почти всю осознанную карьеру в МЮ около 11 лет. Защищал, не пропускал, делал свою работу. Можно было помочь ему с новым клубов, или проводить как положено.
Нет, нужно было выставлять его плохую игру ногами в тренды, и что бы каждый школьник мог почувствовать себя экспертом, приводя аргумент "плохо играет ногами, это не современно" в спорах.
Мне кажется, фанаты МЮ ещё много таких игр, как вчера предстоит лицезреть
И не буду кривить душой, если скажу что он дурак... Вечно у него проблемы с переходом. Наивный видать очень. Фактически сгубил свою клубную карьеру.
А 10 Хагов просто кусокг...
Хочется прям в духе Бородача попросить у него прощения за карьеру. Но слово ПОНЯТЬ, ни как не применить. Ибо такооое понять никто не в состоянии... Пробки перегорают.
Ps: спасибо Де Хеа еще за то, что он не наказал нас и не перешёл в Ненавистный Ливерпуль. КМК, это был бы симметричный ответ на свинское отношение...