Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» ругали Эрика тен Хага за то, как он обращался с Давидом де Хеа и Криштиану Роналду .

Две уважаемые фигуры в клубе, Роналду и Де Хеа, покинули «Олд Траффорд» при спорных обстоятельствах с разницей в шесть месяцев.

Поскольку в этом сезоне «красные дьяволы» борются с трудностями, Верный сказал, что решение отказаться от клубных значков может быть неоправданным.

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» больше не могут обвинять Магуайра и Де Хеа в их несчастьях»

«Тен Хаг тоже может оказаться под давление. Ужасный стиль игры, он заменил Де Хеа, и у него было 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы исправить ситуацию».

«Проблема была с Роналду… Проблемой был Де Хеа…»

«Де Хеа был исключен, думая, что проблема в нем, потому что он не отдавал длинные точные передачи, как Пол Скоулз. Команда хочет играть как «Манчестер Сити», забывая, что у нас даже нет игроков, которые могут держать мяч более 1 минуты».