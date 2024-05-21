Маркус Рэшфорд прокомментировал свое непопадание в состав сборной Англии на Евро-2024

Маркус Рэшфорд прокомментировал свое сенсационное непопадание в предварительный состав сборной Англии на Евро-2024.

Рэшфорд не поедет в Германию этим летом, Гарет Саутгейт не включил его в предварительный состав из 33 человек, который к турниру будет сокращен до 26.

Игрок «Манчестер Юнайтед» направил послание Саутгейту и сборной Англии в преддверии турнира.

В своей истории в Инстаграм он поделился составом сборной Англии с подписью: «Желаю Гарету и парням всего наилучшего в предстоящем турнире».

Саутгейт предпочел Энтони Гордона и Эберечи Эзе Рэшфорду на Евро-2024.

«Я просто чувствую, что другие игроки на этой части поля провели сезон лучше, вот и все», - отметил Саутгейт.

Рэшфорд, на счету которого 60 матчей за сборную, этот сезон провел не лучшим образом. Он забил всего восемь голов в 42 играх во всех соревнованиях.