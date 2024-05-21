Сыновья Руни и Кэррика выиграли Кубок Англии до 14 лет🏆

Сыновья Уэйна Руни и Майкла Кэррика пошли по стопам звездных отцов. Парни выиграли Кубок Англии в команде «МЮ» до 14 лет.

Кай Руни и Джесси Кэррик с детства приучены к победам.

Кай Руни может стать выдающимся игроком в финалах кубков – так же, как и его отец. Он забил красивый гол в ворота «Миллуолла» в финале Кубка Англии.

Несколько лет назад Кай побил рекорд «Манчестер Юнайтед» по количеству голов, забитых за один сезон среди игроков до 12 лет, записав в свой актив 56 мячей.