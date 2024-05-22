Антони называют худшим трансфером в истории «МЮ», но в нем ли проблема? До Манчестера бразилец был очень крут

Его покупали не просто так.

Антони официально признан худшим трансфером «МЮ» при тен Хаге. Бразильский вингер занял последнюю, 16-ю, строчку в рейтинге трансферов «Юнайтед» с момента назначения тен Хага на пост главного тренера.

1. Андре Онана (за 50,2 млн евро из «Интера»);

2. Тирелл Маласиа (за 15 млн евро из «Фейеноорда»);

3. Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из «Аталанты»);

...

16. Антони (за 95 млн евро из «Аякса»).

Бразильский футболист в текущем розыгрыше АПЛ отличился 1 голом и 1 результативным пасом. Всего на его счету 36 игр в сезоне и 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах.

Многие фанаты «дьяволов» называют бразильца худшим трансфером за всю историю клуба, и, глядя на такую статистику, такое мнение имеет право на жзнь.

При этом до «МЮ» Антони показывал намного более яркий и результативный футбол - в 57 матчах за «Аякс» он забил 18 голов, не будучи чистым нападающим. А уж финты в исполнении бразильца делали его одним из самых ярких игроков Европы. Куда все подевалось?