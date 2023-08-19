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«МЮ» теперь не хочет возвращать Гринвуда: все из-за недовольства многих фанатов

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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По словам Нила Кастиса из The Sun, «Манчестер Юнайтед» теперь готов исключить Мэйсона Гринвуда из своей основной команды.

Это произошло после того, как в предыдущих сообщениях говорилось, что «красные дьяволы» готовятся вскоре вернуть его в команду Эрика тен Хага.

Тем не менее, они сделали разворот после большого шума в сети, последовавшего за их заявлением о том, что Гринвуд может быть возвращен. 

Увидев, как многие фанаты и видные деятели выражают свое отвращение и угрожают прекратить поддержку клуба, иерархия «Манчестер Юнайтед» считает, что для англичанина нет пути назад.

Сейчас клуб поспешно переписывает свое заявление о будущем Гринвуда и, скорее всего, запретит ему тренироваться или играть за первую команду.

Ему могут предложить отдать в аренду до конца сезона, но пока ни один клуб не сделал предложение.

 

18 комментариев

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Neron
Ну просто идиоты!
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Дмитрий Илющенко
Вот почему Харриет молчит? Вернулась к нему, ребёнка родила... Ну так выложи пост хотя бы и расскажи что к чему. Помоги парню, раз ты с ним на его деньгах быть хочешь. И недовольные бы рот закрыли
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Anton Kortenko
Ответ No Name
Был у него косяк но его же оправдали , почему нельзя его вернуть ? Это супер усиление
его не оправдали, а не выдвинули обвинений, так как договорились с девушкой. аудио и фото подтверждения того, что он принуждал её к сексу насильственно в открытом доступе. если бы не тот факт, что они с детства знакомы семьями ехать Зелёному по этапу. да вот для её батька факт наличия футболиста в постели дочери важнее её ментального здоровья.
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No Name
Был у него косяк но его же оправдали , почему нельзя его вернуть ? Это супер усиление
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Макс237
Да не верьте вы the sun. Желтуха же.

А Гринвуда пора возвращать. Через месяца три все по умолкают и забудут. Устроили истерию.
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Girugamesshu
Полностью "отменили" Гриню, к сожалению...
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davidrigen@gmail.com
Теперь за счёт Гринвуда модно набирать политические очки всяким недополитикам,а также околоспортивным наблюдателям..Никто точно не знает,что там произошло,но общество требует публичного покаяния и показательного наказания.А как насчёт прощения и терпения?Как вообще европейцы относятся к христианским ценностям?Парнишка наделал глупостей-тупостей.Так берите его на поруки,воспитывает.Пошлите его на собрание анонимных алкоголиков или что-то в этом роде.Помогите ему.Но нет!!!Общество требует хлеба и зрелищ замешанных на бесплатном пиаре..
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SF_NY
Лучше бы за счет недовольства фанатов продали МЮ. Или они этого не видят?
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Girugamesshu
Твиттерские недолюди "закэнселили" Мейсона. Такое ощущение, что у них нет других забот в жизни. Моральные уроды какие-то...
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Girugamesshu
И что ещё смешнее, в Англии была похожая история с Менди, только в той ситуации все куда страшнее было (многократные износы). И ничего человек уже оправдан
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Dm Kznts
Ну и кто негативно высказался кроме нескольких фемок?
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Anton Kortenko
Ответ Дмитрий Илющенко
Вот почему Харриет молчит? Вернулась к нему, ребёнка родила... Ну так выложи пост хотя бы и расскажи что к чему. Помоги парню, раз ты с ним на его деньгах быть хочешь. И недовольные бы рот закрыли
а там точно она хочет, не батьок её?
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Дмитрий Илющенко
Ответ Anton Kortenko
а там точно она хочет, не батьок её?
Сомневаюсь, что её заставляли беременеть от него, когда ещё даже обвинения не были сняты, а самому Грине даже приближаться к ней было нельзя
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Dm Kznts
Ответ Girugamesshu
Это катастрофа для Ман Ютд. Дуболом Энтони так и будет бездумно бегать по правой бровке
не факт что будет
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Girugamesshu
Ответ Макс237
Да не верьте вы the sun. Желтуха же. А Гринвуда пора возвращать. Через месяца три все по умолкают и забудут. Устроили истерию.
Там подключились различные "паразиты" общества в твиттере плюс ко всему какая-то страхолюдина из англ парламента что-то начала вякать
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Артем Горлов
Ответ Girugamesshu
Там подключились различные "паразиты" общества в твиттере плюс ко всему какая-то страхолюдина из англ парламента что-то начала вякать
дружище, почитай про пирамиду Грэма, ты как-то очень быстро оказался у её основания) публичный человек нарушил закон, распускал руки, принуждал к сексу. Вернуть его в команду значит показать неокрепшим умам, что это если не норма, то в целом ничего страшного. Очень жаль Гринвуда-футболиста, но пора бы закончить эту историю
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