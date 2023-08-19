18 комментариев

По словам Нила Кастиса из The Sun, «Манчестер Юнайтед» теперь готов исключить Мэйсона Гринвуда из своей основной команды.

Это произошло после того, как в предыдущих сообщениях говорилось, что «красные дьяволы» готовятся вскоре вернуть его в команду Эрика тен Хага.

Тем не менее, они сделали разворот после большого шума в сети, последовавшего за их заявлением о том, что Гринвуд может быть возвращен.

Увидев, как многие фанаты и видные деятели выражают свое отвращение и угрожают прекратить поддержку клуба, иерархия «Манчестер Юнайтед» считает, что для англичанина нет пути назад.

Сейчас клуб поспешно переписывает свое заявление о будущем Гринвуда и, скорее всего, запретит ему тренироваться или играть за первую команду.

Ему могут предложить отдать в аренду до конца сезона, но пока ни один клуб не сделал предложение.