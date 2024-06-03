Фабрицио Романо назвал два условия, при которых Фернандеш останется в «МЮ». Бруну интересуются «Бавария» и «Барса»

Сразу несколько источников сообщает об интересе европейских грандов к Бруну Фернандешу. Среди претендентов на португальца медиа называют «Баварию» и «Барселону».

По данным Фабрицио Романо, решение о возможном уходе Бруну пока не принято. Намерен ли полузащитник остаться в «Манчестер Юнайтед» на долгие годы, будет зависеть от того, что ему предложат на встрече с руководством после Евро.

Фернандеш, возможно, готов подписать новый долгосрочный контракт, чтобы подтвердить свою преданность клубу. Его нынешнее соглашение истекает в июне 2026 года.

Но для продления контракта необходимо выполнить несколько условий, утверждает Романо. Во-первых, Бруну нужно будет понять, как сложится ситуация с руководством на фоне вопросов о будущем Тен Хага в стане «красных дьяволов».

Во-вторых, полузащитнику будет важно оценить будущей проект «Ман Юнайтед». Он хочет понять, совпадают ли цели клуба с его личными амбициями.

В минувшем сезоне Бруну провел за «МЮ» во всех турнирах 48 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

Хотели бы видеть Фернандеша в «Ман Юнайтед» и в будущем?