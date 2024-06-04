Каземиро присоединился к «Марбелье», но это не то, что вы думаете😜

Испанский клуб «Марбелья» сделал шокирующее заявление о Каземиро.

Слухи о том, что Каземиро уходит из «МЮ», активно циркулируют в СМИ, поэтому испанцы решили пошутить, сообщив, что бразилец присоединился к их клубу. На самом деле пятикратный победитель Лиги чемпионов стал новым акционером «Марбельи».

Клуб разместил на своем веб-сайте официальное сообщение:

«Футбольный клуб «Марбелья» рад сообщить, что Карлос Энрике Каземиро, звезда «Манчестер Юнайтед», сборной Бразилии и пятикратный победитель Лига Чемпионов, с сегодняшнего дня становится нашим новым акционером.

Не только «Марбелья», но и весь город гордится тем, что спортсмен такого глобального масштаба хочет принадлежать к нашей семье. Утверждение Каземиро в качестве нового члена совета директоров — это историческая возможность для клуба продолжить реализацию своей институциональной и спортивной стратегии в элитном футболе.

Этим шагом «Марбелья» укрепляет свою дорожную карту, объединившись со стратегическим партнером, который своим опытом поможет росту нашего клуба. Страсть, лидерство и чувство ответственности, которыми всегда руководствовался Каземиро в его профессиональной карьере, более чем оправданы. Вот почему с сегодняшнего дня мы открываем ему двери нашего дома.

Добро пожаловать в «Марбелью», Казе!».

В ответ Каземиро заявил: «Для меня большая честь присоединиться к футбольному клубу «Марбелья», моя самая большая мотивация — это возможности роста клуба. Я несколько раз бывал в Марбелье со своей семьей, мы с женой влюблены в этот город, с которым хотим быть связаны на всю жизнь. Без сомнения, вместе мы будем мечтать о том, чтобы вывести «Марбелью» на вершину».

Проведя два года в пятом дивизионе испанского футбола, Марбелья за последние пару лет получила много инвестиций, что помогло им два раза подряд продвигаться в Примеру Федерасьон. В этом сезоне клуб добился перехода в третий дивизион испанского футбола.