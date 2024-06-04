«Юнайтед» организует решающие переговоры с Санчо перед началом предсезонной подготовки

По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с Джейдоном Санчо и его представителями перед началом предсезонной подготовки.

«Красные дьяволы» постараются прояснить все относительно его будущего. Они также надеются прийти к соглашению о том, что ждет англичанина в будущем после его аренды в «Боруссии Дортмунд».

Технический директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс и директор по футбольным переговорам Мэтт Харгривз встретятся с Санчо, чтобы обсудить его ситуацию.

На данный момент продажа Санчо выглядит наиболее вероятным вариантом. «Боруссия Дортмунд» очень хочет переподписать контракт, но высокие требования к зарплате и высокая цена нападающего могут стать проблемой.

Ожидается, что игроки «Манчестер Юнайтед», не участвовавшие ни в каких международных турнирах, вернутся к тренировкам в июле.