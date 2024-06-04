В руководстве «МЮ» новое лицо: экс-сотрудник «Челси» займется работой с фанатами

По данным BBC, «Манчестер Юнайтед» собирается назначить нового директора по связям с общественностью в рамках изменений, внесенных Ineos.

Бывший директор по связям с общественностью «Челси» Тоби Крейг займет аналогичную должность на «Олд Траффорд». Ранее он также работал директором по корпоративным вопросам «Манчестер Сити».

Крейг имеет тесные связи с Омаром Беррадой после работы вместе с ним во время его пребывания в «Манчестер Сити». Ожидается, что он заменит Элли Норман, которая в течение 20 месяцев работала директором по связям с общественностью «Манчестер Юнайтед».

Роль Крейга, скорее всего, предполагает, что он будет помогать с «привлечением фанатов» на платформах социальных сетей. Скорее всего, ему будет поручено преодолеть разрыв между игроками и болельщиками.

Сэр Джим Рэтклифф внес ряд существенных изменений в состав высшего руководства с тех пор, как стал совладельцем «красных дьяволов». Это включает в себя назначение Беррады новым генеральным директором и Джейсона Уилкокса техническим директором.