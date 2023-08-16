United Tweets
Блог

Известны подробности сорвавшегося трансфера Магуайра. У Харри есть цель на новый сезон — тен Хаг его поддерживает

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Посмотрим, получится ли...

Трансфер Харри Магуайра в «Вест Хэма» сорвался, о чем сообщило множество надежных журналистов, включая Дэвида Орнштейна и Фабрицио Романо.

Sky Sports выпустил более обширный материал на эту тему. Как оказалось, никакой окончательной договоренности между клубом и защитником не было, несмотря на то, что была информация об обратном. Британское издание цитирует источник, близкий к игроку:

«Харри уважает «Вест Хэм» и Дэвида Мойеса, но, чтобы было ясно, между ним и клубом никогда не было соглашения. Процесс был менее продвинут, чем это изображалось в СМИ. Например, Харри ни разу не разговаривал с Дэвидом Мойесом.

Харри остается в «Юнайтед». Он любит этот клуб и верит, что в этом сезоне у него будет много возможностей сыграть».

Эрик тен Хаг, по информации Sky, рад такому исходу событий.

У клуба оставалось слишком мало времени, чтобы подписать ему качественную замену, а тренер недавно публично заявил о важности Магуайра для команды:

«Харри должен бороться за свое место. Он может быть первоклассным центральным защитником, он лучший в сборной Англии, так почему бы и не стать лучшим для нас? Но он должен это доказать.

Если он недостаточно уверен в себе, чтобы биться за свое место, он должен уйти. Харри должен принять решение, но я доволен им.  Команда состоит не только из 11 игроков стартового состава» — сказал главный тренер журналистам перед победным матчем с «Вулверхэмптоном» (1:0).

 

А получит ли он приглашение от Саутгейта на Евро-2024 с таким подходом?

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
какой же 10 ХАгов, 10 Хагов!
могли же хорошо продать...
неважно, избавиться

ps: а Мойес то, старый е. не дурак)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eclatsport
У Харри есть цели на новый сезон, а пока МЮ все ещё ждет предложений)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий