Посмотрим, получится ли...

Трансфер Харри Магуайра в «Вест Хэма» сорвался, о чем сообщило множество надежных журналистов, включая Дэвида Орнштейна и Фабрицио Романо.

Sky Sports выпустил более обширный материал на эту тему. Как оказалось, никакой окончательной договоренности между клубом и защитником не было, несмотря на то, что была информация об обратном. Британское издание цитирует источник, близкий к игроку:

«Харри уважает «Вест Хэм» и Дэвида Мойеса, но, чтобы было ясно, между ним и клубом никогда не было соглашения. Процесс был менее продвинут, чем это изображалось в СМИ. Например, Харри ни разу не разговаривал с Дэвидом Мойесом.

Харри остается в «Юнайтед». Он любит этот клуб и верит, что в этом сезоне у него будет много возможностей сыграть».

Эрик тен Хаг, по информации Sky, рад такому исходу событий.

У клуба оставалось слишком мало времени, чтобы подписать ему качественную замену, а тренер недавно публично заявил о важности Магуайра для команды:

«Харри должен бороться за свое место. Он может быть первоклассным центральным защитником, он лучший в сборной Англии, так почему бы и не стать лучшим для нас? Но он должен это доказать.

Если он недостаточно уверен в себе, чтобы биться за свое место, он должен уйти. Харри должен принять решение, но я доволен им. Команда состоит не только из 11 игроков стартового состава» — сказал главный тренер журналистам перед победным матчем с «Вулверхэмптоном» (1:0).

А получит ли он приглашение от Саутгейта на Евро-2024 с таким подходом?