Экс-массажист «Реджаны» о начале тренерской карьеры Анчелотти: «Карло многое брал из методик Сакки. Команда хорошо готовилась тактически»

Геннадий Беленький рассказал о начале тренерской карьеры Карло Анчелотти.

– Вы застали в самом начале тренерского пути. Можете вспомнить, как он приходил в «Реджану»? Были ли тогда удивлены, что такой именитый игрок идет в клуб Серии Б?

– Карло пришел, когда « » вылетела в Серию Б после двух лет в элите. Руководство решило пригласить молодого и амбициозного тренера, который должен был решить задачу по возвращению. Это обычная практика. Тем более Анчелотти до этого уже имел опыт работы в сборной .

Карло начал с большим энтузиазмом, еще на сборах было видно, что он очень заряжен. И отлично работал в предсезонный период. Но и справедливости ради команда у нас была хорошей. Впоследствии многие сделали хорошую карьеру в Серии А – Симутенков, Баллотта и другие.

– Как его восприняли игроки?

– Очень хорошо. Ведь Карло не просто тренировал, а еще и участвовал во всех упражнениях. Это их вдохновляло. Что тренер может не только рассказать, но и показать. Однако при этом он сразу обозначил, что главный именно он. И подтверждал это действиями.

Например, команда постоянно хорошо готовилась тактически. Многое Карло брал из методик Сакки. И очень хорошо реализовывал все идеи, – сказал экс-массажист «Реджаны» и «Спартака».

Сегодня « » под руководством Анчелотти сыграет в финале чемпионов с дортмундской «Боруссией».