Внезапно не против возвращения.

По последним данным, «Манчестер Юнайтед» отложил решение по поводу будущего Мэйсона Гринвуда в клубе отложено до сентября.

Между тем, по свежей информации The Athletic, Эрик тен Хаг, который ранее дипломатично обходил острую тему, теперь «открыт к перспективе» возвращения форварда в состав.

21-летний футболист, последний раз выходивший на поле в начале января 2022 года, самостоятельно тренируется в общественных парках. На данный момент рассматриваются все варианты: Гринвуда могут вернуть в команду, отправить в аренду или даже расторгнуть контракт.