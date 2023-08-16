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Решение по делу Гринвуда отложено до сентября. Стала известна позиция Тен Хага по игроку

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Внезапно не против возвращения.

По последним данным, «Манчестер Юнайтед» отложил решение по поводу будущего Мэйсона Гринвуда в клубе отложено до сентября.

Между тем, по свежей информации The Athletic, Эрик тен Хаг, который ранее дипломатично обходил острую тему, теперь «открыт к перспективе» возвращения форварда в состав.

21-летний футболист, последний раз выходивший на поле в начале января 2022 года, самостоятельно тренируется в общественных парках. На данный момент рассматриваются все варианты: Гринвуда могут вернуть в команду, отправить в аренду или даже расторгнуть контракт.

5 комментариев

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Bego Yusupov
давайте ещё перенесём решение Гринвуду а ещё лучше жизнь угробим таланту
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Руслан
Вы морально загубите парня.
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Ališer Abdullajev
Ответ Bego Yusupov
давайте ещё перенесём решение Гринвуду а ещё лучше жизнь угробим таланту
никто, кроме него самого в этом не виноват
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QWertY
Ответ Jazzzz
Продайте его уже Арсеналу и не гробьте карьеру парню!
чтобы он перестал быть натуралом? нет уж, спасибо
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