Когда после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) Эрика тен Хага спросили, был ли он удивлен тем, что «Вулвз» играли лучше «Ман Юнайтед», он сказал: «Нет, это не было неожиданностью».

«Если посмотреть на игру весной, посмотреть на игру во время предсезонки, если проследить за ними, то можно убедиться, что это хорошая команда. Мы знаем, что должны были сделать все, чтобы набрать очки.

Мы можем совершенствоваться. Особенно в работе с мячом, мы можем быть намного лучше, намного спокойнее. Слишком много неточных передач, особенно со стороны нападающих, это было нехорошо».

Тен Хаг также не был впечатлен тем, как легко «Вулверхэмптон» проходил полузащиту его команды: «Это тоже было плохо, ненужные потери, и вот ты даешь им возможность контратаковать. Но я думаю, что мы справились с «Вулвз». Сухой счет говорит обо всем».

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