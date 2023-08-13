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Тен Хаг не удивлен, что «МЮ» играл хуже «Вулверхэмптона». Тренер назвал 2 вещи, в которых команде надо прогрессировать

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Когда после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) Эрика тен Хага спросили, был ли он удивлен тем, что «Вулвз» играли лучше «Ман Юнайтед», он сказал: «Нет, это не было неожиданностью».

«Если посмотреть на игру весной, посмотреть на игру во время предсезонки, если проследить за ними, то можно убедиться, что это хорошая команда. Мы знаем, что должны были сделать все, чтобы набрать очки.

Мы можем совершенствоваться. Особенно в работе с мячом, мы можем быть намного лучше, намного спокойнее. Слишком много неточных передач, особенно со стороны нападающих, это было нехорошо».

Тен Хаг также не был впечатлен тем, как легко «Вулверхэмптон» проходил полузащиту его команды: «Это тоже было плохо, ненужные потери, и вот ты даешь им возможность контратаковать. Но я думаю, что мы справились с «Вулвз». Сухой счет говорит обо всем».

Что вам понравилось в игре «МЮ»?

5 комментариев

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Dm Kznts
ужасно
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BeeTLE
Вот о чем я писал всю предсезонку, когда ТХ раз за разом выходили хвалебные статьи. Рано выводы делать, структуры как не было так и нет. Понимаю, что первая игра, но совершенно не создавать моменты - это ужас.
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dauren utd
Каземиро пока никакой, если Амрабата не возьмут то продажа Фреда боюсь нам боком встанет(тем более за 15 млн) ,Рэш на своем фланге личше играл, Паук вчера был лучшим
+1
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Артем Гладских
ужас.
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Perhat Penayew
Первый матч нормально, главное 3 очки взяли 👍👍👍
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