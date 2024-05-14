После недавней протечки крыши «Олд Траффорд» теперь называют вторым по высоте водопадом в Великобритании. И это действительно так!

Удивительно, но факт.

Накануне «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

После матча сильный ливень просочился сквозь крышу «Олд Траффорд», и огромное количество воды попало на трибуны рядом с полем и внутрь стадиона.

А вот что происходило внутри арены.

Остроумные болельщики тут же окрестили стадион вторым по высоте водопадом в Великобритании - дело в том, что самый высокий водопад в стране Гепинг-Гилл, что в Северном Йоркшире - 98 метров, а высота трибун «Траффорда» - 60.