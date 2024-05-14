«Я влюбился в клуб, в болельщиков»: Рафаэль Варан прощается с «Ман Юнайтед»

Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона на правах свободного агента. Француз обратился к поклонникам «красных дьяволов» в прощальном видео:

«Это были прекрасные годы, в которые я играл за этот особенный клуб и носил эту футболку. Когда я впервые приехал на «Олд Траффорд» в качестве игрока «Манчестер Юнайтед», это было безумие. Атмосфера была потрясающей.

Я влюбился в клуб, в болельщиков. Нужно поиграть за «Манчестер Юнайтед», чтобы понять, что это такое. Для моих детей это родной дом. Для меня это место останется особенным на всю жизнь».

«Когда болельщики приезжают на «Уэмбли», они запоминают это на всю жизнь. Разделить с ними этот момент [победу в Кубке лиги в прошлом сезоне] было просто потрясающе. Несмотря на то, что у нас был сложный сезон, я с оптимизмом смотрю в будущее. Новые владельцы пришли в клуб с четким планом и отличной стратегией.

Я увижу вас на «Олд Траффорд», чтобы попрощаться с вами в последней домашней игре в этом сезоне. И, несомненно, это будет очень эмоциональный день для меня», – закончил Варан.

Рафаэль выступает за «красных дьяволов» с 2021 года. В составе «Ман Юнайтед» француз провел 93 матча, в которых забил два гола и отдал ассист.

Чем вам запомнился Варан в «МЮ»?