Варан покинет «МЮ» в конце сезона. Нашли ему на замену пять вариантов

Не хуже, чем француз.

Летом у защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана истекает контракт. Клуб официально заявил, что француз станет свободным агентом. Варан мог стать решением проблемы центральных защитников на долгие годы, однако его замучили травмы. Но кто же может заменить Рафаэля в «Юнайтед»? Есть целых пять вариантов.

Джерред Брэнтуэйт

21-летнего защитника «Эвертона» отправляют в «Юнайтед» уже несколько месяцев. Брэнтуэйт играет за мерсисайдцев с 2020 года, а до этого был в «Блэкберне» и в «ПСВ». Он основной игрок «ирисок» и уже получил вызов в сборную Англии.

Несмотря на свою неопытность, он видится надежным и дисциплинированным игроком обороны и одновременно способен продвигать мяч вперед из глубины поля.

Жан-Клер Тодибо

Защитник «Ниццы» и сборной Франции привлекает внимание крупнейших клубов континента, а в прошлом году за ним активно следили, думая, что уйдет Харри Магуайр.

»Я не буду врать и говорить, что не говорил себе, что, возможно, мне стоит играть в топ-клубе... Но, играя в «Ницце», у меня есть и гарантии, − сказал он в интервью L'Equipe. − Я пережил это иначе, чем предыдущие ситуации в карьере. Мои мысли были гораздо более глубокими и продуманными. Я не хотел ошибиться в своем выборе. Я оставался очень спокойным. Рефлексия гораздо важнее, чем когда я начинал. Я жду, когда мне представят готовый проект».

Учитывая, что в обороне «Юнайтед» освободилось место, а владелец «Ниццы» сэр Джим Рэтклифф теперь владеет долей в «Юнайтед», вероятность перехода француза этим летом увеличилась.

Глейсон Бремер

Итальянские СМИ считают, что «Ювентус» готов продать центрального защитника Глейсона Бремера и как считается, «Юнайтед» заинтересован в нем.

В этом сезоне 27-летний футболист стал одним из лидеров бьянконери, и Caught Offside утверждает, что летом его цена составит 55-70 миллионов евро (47,30-60,20 миллиона фунтов стерлингов).

Марк Гехи

В 2021 году Марк Гехи покинул «Челси» и ушел в «Кристал Пэлас». За него выложили 18 млн фунтов и он быстро стал одним из самых перспективных защитников АПЛ и закрепился в сборной Англии.

Однако, когда до конца контракта с «Пэлас» остается всего два года, южные лондонцы, скорее всего, продадут 23-летнего игрока. «Юнайтед» входит в число клубов, которые, по слухам, проявляют к нему интерес.

Эдмон Тапсоба

Тапсоба проводит лучший сезон в «Байере», а клуб уверенно идет к треблу. В феврале сразу несколько изданий сообщили, что его игра привлекла внимание «МЮ».

Тогда утверждалось, что «Юнайтед» готовы продать Виктора Линделофа, чтобы освободить место для 25-летнего игрока, которого также связывали с «Тоттенхэмом».

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