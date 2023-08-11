У «Манчестер Юнайтед» есть план на случай, если Мейсон Гринвуд останется в клубе.

Нападающий не играл за «красных дьяволов» 18 месяцев после того, как его обвинили в попытке изнасилования и нападении. В феврале обвинения против него были сняты Королевской прокуратурой после того, как важные свидетели отозвали свои показания, а также «в деле появились новые материалы».

С тех пор прошло полгода, но главный вопрос, будет ли Гринвуд снова играть за «Юнайтед», находится без ответа. Клуб проводит внутреннее расследование, и, как сообщалось, должен объявить о его результатах перед стартом АПЛ. Однако, по информации от The Guardian и BBC, решение снова откладывается, потому что клуб хочет провести консультации с футболистками женской команды, которые сейчас находятся в Австралии на чемпионате мира.

Какое решение не было бы принято, у манкунианцев есть план. The Athletic сообщает, что в «Юнайтед» продумали, как будет происходить возвращения форварда.

Клуб утвердил процесс интеграции, в который войдет множество этапов, в том числе консультации с психологами и коучами. Также «красные дьяволы» хотят, чтобы Гринвуд принял участие в телеинтервью, в котором ему будут задавать вопросы о произошедших событиях, а он расскажет свою версию.

Финальное решение будет принято исполнительным директором «Юнайтед» Ричардом Арнольдом на основе всех собранных данных.

Что ж, увидим, понадобится ли этот план «красным дьяволам».