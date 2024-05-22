🚨 Рэшфорд может покинуть «МЮ» из-за разлада с тен Хагом. «Челси» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией
По данным The Telegraph, будущее Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» находится под большим вопросом из-за проблем с Эриком тен Хагом.
Выступление англичанина не впечатлило руководство, поэтому в клубе его не считают неприкасаемым.
Проблемы с дисциплиной 26-летнего игрока также отрицательно сказались на его репутации.
The Telegraph утверждает, что «Челси» и «Тоттенхэм» внимательно следят за ситуацией.
А вообще то у Реша этот сезон очередной играющий, так как год играет год отдыхает. Следующем пусть заберут. Когда Реш в форме он супер топ.