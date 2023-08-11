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Решение по Гринвуду снова откладывается. Последнее слово может оказаться за футболистками женской команды

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Снова ждем.

«Манчестер Юнайтед» проведет консультации с женской командой, прежде чем объявить о решении о будущем Мэйсона Гринвуда в клубе.

Изначально клуб хотел огласить свое решение перед первым матчем Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», который состоится в понедельник. Однако обсуждения все еще продолжаются, потому что руководство клуба считает, что принять правильное решение по Гринвуду гораздо важнее любых сроков, сообщают The Guardian и BBC.

«Юнайтед» близится к завершению расследования, которое длилось шесть с половиной месяцев, и вступает в фазу консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, включая членов женской команды «Юнайтед».

Пять футболисток манкунианцев сейчас выступают на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии: Элла Тун, Мэри Эрпс и Кэти Зелем со сборной Англии, а Айссату Тункара и Эстель Каскарино в составе Франции. «Красные дьяволы» ждут их возвращения, чтобы обсудить возвращение Гринвуда.

После вся собранная информация будет передана генеральному директору Ричарду Арнольду, который и примет окончательное решение.

В грядущий понедельник группа фанатов «Юнайтед» планирует протест около «Олд Траффорд» против реабилитации Гринвуда в команде. Также сегодня женская часть болельщиков выпустила заявление, где потребовала, чтобы «клуб продемонстрировал нулевую толерантность в отношении актов насилия над женщинами и отказался возвращать Мэйсона Гринвуда в команду».

6 комментариев

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Dm Kznts
идиотизм высшего уровня
+19
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Леонид Ботвинник
Там уборщица ещё неопрошенной осталась.
Вообще у людей крыша поехала.
+14
0
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manhuntrock
Какой же идиотизм. В команде черти че творится. Может эти футболистки скинутся тогда на Осимхена, например?
+5
0
+5
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Валерий Фолин
Ответ Dm Kznts
идиотизм высшего уровня
Кто о чем а мю подтупливаеь. Давайте позвоним Клинтон и спросим про Гринвуда. Смех да и только
+2
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Чёрный тюльпан
Ответ Руслан
Клубы где на верху евреи, везде издевательства одни. Все идёт к тому что игрок подаст в суд руководство МЮ
В суде его в порошок сотрут, что ещё должен МЮ останется. С учётом того, что Гринвуду всё это время платили зарплату и продолжают её выплачивать, то он молча должен сидеть и не отсвечивать, либо подать запрос об аренде/трансфере.
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