Снова ждем.

«Манчестер Юнайтед» проведет консультации с женской командой, прежде чем объявить о решении о будущем Мэйсона Гринвуда в клубе.

Изначально клуб хотел огласить свое решение перед первым матчем Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», который состоится в понедельник. Однако обсуждения все еще продолжаются, потому что руководство клуба считает, что принять правильное решение по Гринвуду гораздо важнее любых сроков, сообщают The Guardian и BBC.

«Юнайтед» близится к завершению расследования, которое длилось шесть с половиной месяцев, и вступает в фазу консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, включая членов женской команды «Юнайтед».

Пять футболисток манкунианцев сейчас выступают на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии: Элла Тун, Мэри Эрпс и Кэти Зелем со сборной Англии, а Айссату Тункара и Эстель Каскарино в составе Франции. «Красные дьяволы» ждут их возвращения, чтобы обсудить возвращение Гринвуда.

После вся собранная информация будет передана генеральному директору Ричарду Арнольду, который и примет окончательное решение.

В грядущий понедельник группа фанатов «Юнайтед» планирует протест около «Олд Траффорд» против реабилитации Гринвуда в команде. Также сегодня женская часть болельщиков выпустила заявление, где потребовала, чтобы «клуб продемонстрировал нулевую толерантность в отношении актов насилия над женщинами и отказался возвращать Мэйсона Гринвуда в команду».