В преддверии матча против «Арсенала» Тен Хаг побеседовал с журналистами. Среди прочего тренер заявил, что решение о будущем Гринвуда в «Юнайтед» будет принимать руководство:

«Конечно, я высказал свои идеи и свое мнения, но это решение клуба. Мы все должны принять его».

На вопрос, хочет ли тренер видеть Мэйсона в своей команде, голландец ответил расплывчато:

«Я не могу много говорить об этом. Я уже сказал, что поделился с руководством своим мнением. Посмотрим, что произойдет и какое решение будет принято».

Ранее Тен Хаг, рассуждая о Гринвуде, говорил, что его команде необходим игрок атаки. Тогда в интервью The Times голландец заявил, что футболист, забивший 36 голов в 130 матчах за клуб Премьер-лиги, «уже показал, что способен качественно выполнять роль игрока атаки».

По данным Daily Mail, «красные дьяволы» планировали отдать Мэйсона в аренду на весь следующий сезон. С игроком связался Моуринью, который хочет видеть полузащитника в «Роме», сообщило издание The Sun.

Стоит ли «МЮ» оставить Гринвуда в команде? Не слишком ли высоки репутационные риски?