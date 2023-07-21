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Тен Хаг поделился с руководством «МЮ» своим мнением о Гринвуде. Решение о будущем игрока будет принимать клуб

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В преддверии матча против «Арсенала» Тен Хаг побеседовал с журналистами. Среди прочего тренер заявил, что решение о будущем Гринвуда в «Юнайтед» будет принимать руководство:

«Конечно, я высказал свои идеи и свое мнения, но это решение клуба. Мы все должны принять его».

На вопрос, хочет ли тренер видеть Мэйсона в своей команде, голландец ответил расплывчато:

«Я не могу много говорить об этом. Я уже сказал, что поделился с руководством своим мнением. Посмотрим, что произойдет и какое решение будет принято».

Ранее Тен Хаг, рассуждая о Гринвуде, говорил, что его команде необходим игрок атаки. Тогда в интервью The Times голландец заявил, что футболист, забивший 36 голов в 130 матчах за клуб Премьер-лиги, «уже показал, что способен качественно выполнять роль игрока атаки».

По данным Daily Mail, «красные дьяволы» планировали отдать Мэйсона в аренду на весь следующий сезон. С игроком связался Моуринью, который хочет видеть полузащитника в «Роме», сообщило издание The Sun.

Стоит ли «МЮ» оставить Гринвуда в команде? Не слишком ли высоки репутационные риски?

2 комментария

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Otabek Usmonov
Надо избавиться от Глейзеров
А не от Гринвуда.
+5
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+5
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Тимур Алимбеков
Ответ Otabek Usmonov
Надо избавиться от Глейзеров А не от Гринвуда.
Дело говоришь братишка
+3
0
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