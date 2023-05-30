В январе прошлого года Гринвуд был задержан в своем доме, игрока «МЮ» подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

Спустя год с Мэйсона были сняты все обвинения, но он так и не вернулся к игре за «красных дьяволов».

Журналисты неоднократно просили Тен Хага прокомментировать ситуацию с полузащитником, но каждый раз тренер уходил от темы или выбирал слишком расплывчатые формулировки. Наконец тренер «Юнайтед» высказался конкретнее.

В беседе с журналистом The Times голландец заявил, что игрок, забивший 36 голов в 130 матчах за клуб Премьер-лиги, «уже показал, что способен качественно выполнять роль игрока атаки». Тен Хаг также подчеркнул, что возвращение Гринвуда в клуб зависит не от него.

Отвечая на вопрос о Мэйсоне, тренер сказал, что его команде нужен еще один игрок, способный забивать голы:

«Помимо Маркуса Рэшфорда нам необходим еще один игрок, способный забивать, независимо от того, будет это выпускник академии или нам придется кого-то подписать».

The Guardian утверждает, что сотрудники «МЮ» разошлись во мнении относительно того, стоит ли возвращать Гринвуда в клуб.

Способен ли Мэйсон реанимировать свою карьеру? Вернется ли он в «Юнайтед»? Делитесь мнением в комментах.