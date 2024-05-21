Винисиус – Кроосу: «Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя. Сегодня ужасный день для футбола»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024. 

«Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя, Тони. И все же это очень далеко от того, чего ты заслуживаешь.

Сегодня печальный день для меня и для мадридиста. Но это ужасный день для футбола. Грустно знать, что скоро ты уйдешь от нас. Ты мог бы сделать еще очень, очень многое. Но я понимаю тебя.

Спасибо тебе за каждый урок, за каждое наставление и за то, что помог мне многому научиться за эти годы. Мы любим тебя! Идем за 15-й победой в ЛЧ ради тебя.

Ты замечательный человек, Тони Кроос 🤍», – написал вингер «Реала». 

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10 комментариев
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Не забуду тот самый пас винисиусу в игре против Барселоны)
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Кроос наверняка не жадный на деньги, иначе агент его запросто устроил бы на работу в тот же Аль Наср на пару лет с окладом 20-30 мультов
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Честно, максимально неожиданная новость за сегодня. Тони уйдёт на пике, и нам очень будет его не хватать!
Спасибо за всё, Легенда!🖤❤️💛
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Ответ umar0701@icloud.com
Не забуду тот самый пас винисиусу в игре против Барселоны)
А не Баварии? Хотя у Крооса таких передач каждый год по несколько)
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Будешь вести себя на поле как Кроос и тебя так назовут
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Оказывается, фантики фк Нэгрейры празднуют завершения карьеры игроков Реала тоже))
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У Реала проблемы.
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Ответ фанат Карпеначчо
А не Баварии? Хотя у Крооса таких передач каждый год по несколько)
Барселона он имел ввиду.. когда рукой махал
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