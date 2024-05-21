Винисиус – Кроосу: «Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя. Сегодня ужасный день для футбола»
Винисиус Жуниор высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024.
«Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя, Тони. И все же это очень далеко от того, чего ты заслуживаешь.
Сегодня печальный день для меня и для мадридиста. Но это ужасный день для футбола. Грустно знать, что скоро ты уйдешь от нас. Ты мог бы сделать еще очень, очень многое. Но я понимаю тебя.
Спасибо тебе за каждый урок, за каждое наставление и за то, что помог мне многому научиться за эти годы. Мы любим тебя! Идем за 15-й победой в ЛЧ ради тебя.
Ты замечательный человек, Тони Кроос 🤍», – написал вингер «Реала».
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Спасибо за всё, Легенда!🖤❤️💛