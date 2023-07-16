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Какая эпоха ушла. Харри Магуайр больше не будет капитаном «Юнайтед»

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Тен Хаг наводит порядок.

На этой неделе после матча с «Лидсом» главный тренер «Юнайтед» заявил, что в его команде капитанов будет выбирать только он:

«Нет, я не позволю раздевалке голосовать. Решение зависит от меня», — сказал голландец в интервью MUTV.

И вот спустя буквально несколько дней Харри Магуайр, который носил капитанскую повязку с начала 2020 года, объявил в своем личном аккаунте, что тренер попросил его уступить эту почетную должность другому игроку. Защитник написал:

«Сегодня после нашего разговора главный тренер проинформировал меня, что меняет капитана. Он объяснил мне свои причины, и, несмотря на то, что я лично крайне разочарован, я продолжу отдавать всего себя, когда ношу эту футболку. 

Я хотел сказать огромное спасибо фанатам «Манчестер Юнайтед» за их невероятную поддержку, пока я носил эту повязку. В тот день, как я взял на себя эту роль, три с половиной года назад, мне выпала огромная честь вести «Манчестер Юнайтед», и это один из самых гордых моментов в моей карьере на сегодняшний день. Это одна из главных почестей в клубном футболе. Я делал все возможное, чтобы помочь «Юнайтед» на пути к успеху, как на поле, так и вне его.

Я буду вечно благодарен Оле-Гуннару Сульшеру за то, что он первым возложил на меня эту ответственность, и я желаю успеха тому, кто получит эту повязку, я всегда его поддержу».

Закономерное решение от тен Хага, учитывая, что большую часть прошлого сезона Магуайр провел на скамейке.

Кто, по вашему мнению, должен получить повязку Харри в следующем сезоне?

10 комментариев

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Кирилл Мирошниченко
Лучше бы заголовок был таким: "Какая эпоха ушла. Харри Магуайр больше не будет игроком Юнайтед" 👍
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Иван Очиров
я буду помнить харииииии магуаеррррр💓
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geoo9
Даже на лавке капитан остается то что происходит это давление на Харри чтоб ушел но он не уйдет от такой ЗП а другим с такой за он не нужен
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Mark Avrelii
Дерево больше не капитан! Давно бы так!
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paperboy
Какая там эпоха. Даже за АПЛ ни разу не поборолись, а в ЛЧ вообще трудно вспомнить.
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two_moons
Спасибо легенда!
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Andrey Yaroslavtsev
Ушёл Максим, да и .... с ним.
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stanvixx
Магуайра тогда выбрали по остаточному принципу, на безрыбье, так сказать. Страшно вспомнить что в то время вот просто реально не было ни одного(!) приемлемого варианта на капитанство. Все были какие то мягкотелые что ли... Тем отраднее, что сейчас ситуация практически с точностью до наоборот из тех, кто стабильно играет в основе.
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Alex Kroni
Какая эпоха,что несёшь?!?!!
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Alex Kroni
Ты как муравей.
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