10 комментариев

Тен Хаг наводит порядок.

На этой неделе после матча с «Лидсом» главный тренер «Юнайтед» заявил, что в его команде капитанов будет выбирать только он:

«Нет, я не позволю раздевалке голосовать. Решение зависит от меня», — сказал голландец в интервью MUTV.

И вот спустя буквально несколько дней Харри Магуайр, который носил капитанскую повязку с начала 2020 года, объявил в своем личном аккаунте, что тренер попросил его уступить эту почетную должность другому игроку. Защитник написал:

«Сегодня после нашего разговора главный тренер проинформировал меня, что меняет капитана. Он объяснил мне свои причины, и, несмотря на то, что я лично крайне разочарован, я продолжу отдавать всего себя, когда ношу эту футболку.

Я хотел сказать огромное спасибо фанатам «Манчестер Юнайтед» за их невероятную поддержку, пока я носил эту повязку. В тот день, как я взял на себя эту роль, три с половиной года назад, мне выпала огромная честь вести «Манчестер Юнайтед», и это один из самых гордых моментов в моей карьере на сегодняшний день. Это одна из главных почестей в клубном футболе. Я делал все возможное, чтобы помочь «Юнайтед» на пути к успеху, как на поле, так и вне его.

Я буду вечно благодарен Оле-Гуннару Сульшеру за то, что он первым возложил на меня эту ответственность, и я желаю успеха тому, кто получит эту повязку, я всегда его поддержу».

Закономерное решение от тен Хага, учитывая, что большую часть прошлого сезона Магуайр провел на скамейке.

Кто, по вашему мнению, должен получить повязку Харри в следующем сезоне?