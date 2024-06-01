«Парень допускал ошибки»: Моуринью винит Тен Хага в неудачах Санчо в «Ман Юнайтед»

Жозе Моуриньо отдыхает от тренерской работы, португалец вскоре должен возглавить «Фенербахче». До официального назначения Жозе подрабатывает экспертом на TNT Sports.

Особенный прибыл в Лондон на финал Лиги чемпионов. В прямом эфире TNT Sports тренер высказался о ситуации Джейдона Санчо в «МЮ»:

«Конечно, парень допускал ошибки, но тренер не смог в полной мере использовать его потенциал».

«Мы знаем, каким талантом обладает этот игрок, мы знаем, на что он способен, в его качествах нет никаких сомнений. Если посмотреть на мой опыт, в прошлом и я терпел неудачу в работе с некоторыми игроками.

Иногда мне не удавалось понять их характер и помочь им развиваться в желаемом направлении. Иногда у игроков есть талант, но им не хватает необходимого мышления. Обычно успех футболиста – это сочетание факторов, включая работу тренера, особенности игрока, его семью, агента и клуб.

Нужно рассмотреть и попытаться проанализировать, что произошло в «Манчестер Юнайтед», и что Санчо нашел в Дортмунде».

После конфликта с Тен Хагом «Ман Юнайтед» отдал Джейдона в аренду дортмундской «Боруссии». Англичанин появился в стартовом составе «шмелей» на финал Лиги чемпионов.

Как вам рассуждения Моуринью?