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Трансферное окно открылось совсем недавно, но «Юнайтед» смог уже дважды расстроить тен Хага. Тренер никак не может заполучить нужных игроков

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Не лучшее начало.

Эрик тен Хаг очень разочарован тем фактом, что «Юнайтед» пока не смог подписать ни одного игрока.

Как сообщает надежный журналист Алан Никсон, голландский тренер зол на руководство клуба за то, что они отказались от участия в гонке за Деклана Райса и уступили его «Арсеналу».

За несколько дней до этого the Guardian тоже заявлял, что тен Хаг расстроен нежеланием «красных дьяволов» побороться за Харри Кейна.

Несмотря на то, что главный тренер понимает, почему руководству пришлось отказаться от этой сделки, ведь стоимость обоих игроков составляет около 100 миллионов фунтов стерлингов, но он разочарован отсутствием амбиций.

Тен Хаг хотел бы пополнить свою команду игроками высшего класса, чтобы серьезно побороться за трофеи в следующем сезоне. Однако, возможно, ему придется согласиться на более бюджетные варианты, так как вопрос с продажей клуба до сих пор не решен, а вступление в должность новых владельцев тоже займет приличное количество времени.

Не этого Эрик ожидал, не этого...

3 комментария

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Dm Kznts
так пусть скажет.
тут молчать не нужно.
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Любезный Коссутий
потому что Глейзеры запретили крупные траты, до момента продажи клуба. тут только этих 🐏🐏винить, что тянут с решением
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Кирилл Мирошниченко
Ответ Dm Kznts
так пусть скажет. тут молчать не нужно.
Пирсу Моргану?)
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