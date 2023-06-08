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«МЮ» наконец решил, что делать с Гринвудом. Мэйсон отправится в аренду

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В начале прошлого года Гринвуда задержали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Спустя год с Мэйсона были сняты все обвинения, но он так и не вернулся к игре за «Юнайтед».

Будущее англичанина казалось очень туманным. Похоже, «МЮ» наконец решил, что делать с юношей.

«Красные дьяволы» планируют отдать Гринвуда в аренду на весь следующий сезон, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Юнайтед» хочет отправить игрока в зарубежный чемпионат. Наиболее вероятные направления – команды из Италии, Испании и Турции. Вероятность того, что Мэйсон перейдет в другой клуб Премьер-лиги, довольно мала.

«Юнайтед» считает, что аренда в зарубежной команде поможет снизить шумиху в обществе, а заодно улучшит ментальное состояние футболиста. Разумеется, Гринвуду необходима игровая практика, которую в «МЮ» он получить пока не может.

Клуб продолжает внутреннее расследование обстоятельств прошлогоднего инцидента. По информации Daily Mail, «красные дьяволы» готовы частично или полностью взять на себя расходы на зарплату Мэйсона, если он отправится в аренду. Тут надо отметить, что «Юнайтед» продолжал платить англичанину все то время, что он не мог выступать за команду.

Как думаете, правильно ли поступает «МЮ»? Возможно, команде стоит продать игрока? Делитесь мнением в комментариях.

4 комментария

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Dm Kznts
наверное это не самая худшая идея
+3
0
+3
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Elik1989
Ответ Dm Kznts
наверное это не самая худшая идея
Если шумиха реально снизится и он сможет себя проявить в другом чемпионате, вполне возможно, что его обратно вернут в команду. Согласен, не худшая идея.
+2
0
+2
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kot_letova
Пускай съездит, заодно на уровень посмотрим
+1
0
+1
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Леонид Ботвинник
Ну очень долго запрягают . Аренда хорошая идея - такого игрока нельзя отдавать.
Мегрэ подключите к расследованию, а то у вас очень уж все затянулось .
0
0
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