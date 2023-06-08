В начале прошлого года Гринвуда задержали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Спустя год с Мэйсона были сняты все обвинения, но он так и не вернулся к игре за «Юнайтед».

Будущее англичанина казалось очень туманным. Похоже, «МЮ» наконец решил, что делать с юношей.

«Красные дьяволы» планируют отдать Гринвуда в аренду на весь следующий сезон, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Юнайтед» хочет отправить игрока в зарубежный чемпионат. Наиболее вероятные направления – команды из Италии, Испании и Турции. Вероятность того, что Мэйсон перейдет в другой клуб Премьер-лиги, довольно мала.

«Юнайтед» считает, что аренда в зарубежной команде поможет снизить шумиху в обществе, а заодно улучшит ментальное состояние футболиста. Разумеется, Гринвуду необходима игровая практика, которую в «МЮ» он получить пока не может.

Клуб продолжает внутреннее расследование обстоятельств прошлогоднего инцидента. По информации Daily Mail, «красные дьяволы» готовы частично или полностью взять на себя расходы на зарплату Мэйсона, если он отправится в аренду. Тут надо отметить, что «Юнайтед» продолжал платить англичанину все то время, что он не мог выступать за команду.

Как думаете, правильно ли поступает «МЮ»? Возможно, команде стоит продать игрока? Делитесь мнением в комментариях.