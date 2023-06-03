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«Фил Джонс 2.0»: фанаты «МЮ» недовольный новой травмой Марсьяля, потому что клуб не сможет продать его

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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Антони Марсьяль, вероятно, будет долгое время травмирован.

Эрик тен Хаг лично подтвердил это недавно, сказав: «Да, это будет долго, но как долго мы не знаем, — сказал Тен Хаг. — Нам нужно провести дополнительную оценку».

Марсьяль получил шесть различных травм в сезоне 22/23 и провел за «красных дьяволов» всего 29 матчей.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» хотел продать его в летнее окно, но теперь это может быть сорвано из-за его последней травмы. «Красные дьяволы» не могут продать француза, если он травмирован и не в форме.

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» расстроены этим.

«Филл Джонс 2.0».

«Его нужно освободить».

«Братан использует тактику Фила Джонса».

«Новый Фил Джонс. Вечное состояние невозможности продать его, когда он постоянно травмируется во время трансферных окон…»

«Просто оставьте его на скамейке запасных, пусть его контракт истечет».

2 комментария

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TravenS
Можно подумать, на здорового Марса покупатели выстроятся в ряд)
+5
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Тюменский медвежонок
аренда Марсьяля в Севилью все расставила на свои места, по факту абсолютно средний игрок без интеллекта, обычный "бегунок", его уровень это Чемпионшип или середняк во французской лиге
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