Антони Марсьяль, вероятно, будет долгое время травмирован.

Эрик тен Хаг лично подтвердил это недавно, сказав: «Да, это будет долго, но как долго мы не знаем, — сказал Тен Хаг. — Нам нужно провести дополнительную оценку».

Марсьяль получил шесть различных травм в сезоне 22/23 и провел за «красных дьяволов» всего 29 матчей.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» хотел продать его в летнее окно, но теперь это может быть сорвано из-за его последней травмы. «Красные дьяволы» не могут продать француза, если он травмирован и не в форме.

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» расстроены этим.

«Филл Джонс 2.0».

«Его нужно освободить».

«Братан использует тактику Фила Джонса».

«Новый Фил Джонс. Вечное состояние невозможности продать его, когда он постоянно травмируется во время трансферных окон…»

«Просто оставьте его на скамейке запасных, пусть его контракт истечет».