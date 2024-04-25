Эшуорт собирается обратиться в арбитраж. Он хочет заставить «Ньюкасл» отпустить его в «МЮ»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт готов действовать, чтобы заставить свой нынешний клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед» на аналогичную должность.

Как сообщает The Athletic, англичанин намерен обратиться в арбитраж, чтобы добиться своего переезда на «Олд Траффорд».

Арбитраж − это способ урегулировать спор между двумя сторонами без обращения в суд, а Эшуорт не хочет подавать на «Ньюкасл» в суд из уважения к клубу.

«Юнайтед» всеми силами пытается убедить «Ньюкасл» отпустить руководителя из «отпуска по уходу за ребенком», но отказывается выплатить компенсацию в размере 20 миллионов фунтов, которую просит клуб.

В результате Эшуорт решил нанять третью сторону для рассмотрения этого спора. Ожидается, что арбитражное разбирательство начнется в мае и может занять несколько недель.

«Красные дьяволы» надеются, что 53-летний функционер в своих попытках заставить «Ньюкасл» отпустить его за разумную сумму добьется успеха и вскоре сможет приступить к работе в качестве спортивного директора «МЮ».

Но пока Эшуорт не прибудет, новоназначенный технический директор Джейсон Уилкокс будет принимать некоторые ключевые решения. Например, о будущем Эрика тен Хага и о том, какие приобретения будут сделаны в летнее окно.