Во время ЧМ Кин отказался пожать руку Клаттенбургу. Он объяснил почему так поступил

В последнем выпуске подкаста Stick To Football Гари Невилл рассказал об инциденте между Роем Кином и Марком Клаттенбургом.

«В общем, во время чемпионата мира мы шли по одному району, беседовали втроем, и тут к нам подошел Марк Клаттенбург».

Затем Кин вмешался, сказав: «Но ведь он был дерзким, не так ли?»

После нескольких смешков Невилл добавил: «Да, он работал с нами на предыдущих чемпионатах мира в качестве консультанта по судейству, мы тренировались с ним и немного познакомились.

В общем, мы идем, и я говорю: «Привет, Марк, как дела?», а Райти ему: «Марк, рад тебя видеть!», а потом он [Кин] отходит на несколько метров».

Он [Клаттенбург] подходит к Рою, чтобы пожать ему руку, а Рой поступает так [делает агрессивное движение рукой]». Не преувеличиваю! Он отбросил руку, а я такой: «Что здесь происходит?! Я знаю, что он немного вздорный, но...»

Невилл добавил: «Ты [Кин] продолжил идти, а мы остались с ним разговаривать, и я сказал: «Судья, у вас какие-то проблемы?»

Свое решение не пожимать руку экс-судье Рой Кин прокомментировал так: «После того, как он поработал с нами, он что-то написал в своей книге».

Кин не стал уточнять, о каком именно инциденте идет речь, но в 2017 году Клаттенбург признался, что в одном из матчей легенда «Юнайтед» заставил его изменить решение.

«До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю, как впервые столкнулся с Роем Кином на поле, − рассказывал Марк Клаттенбург на подкасте NBC Men in Blazers. − Он крикнул нам, чтобы мы отдали им угловой, и я уверен, что это был удар от ворот, но поскольку он кричал на нас так громко, я свистнул об угловом. Я так боялся его».