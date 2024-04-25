«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Брэнтуэйта. Клуб надеется, что «Эвертон» отпустит игрока за £60 млн

«Манчестер Юнайтед» уверен в трансфере центрального защитника «Эвертона» Джерреда Брэнтуэйта будущим летом, сообщает бывший журналист Sky Sports Питер О'Рурк.

Руководство «красных дьяволов» действительно надеется сделать англичанина первым подписанием эпохи Ineos.

Представители «МЮ» верят, что предложение в размере £60-70 млн окажется достаточным, чтобы вынудить «Эвертон» продать игрока.

По неподтвержденной информации, «Эвертон» может продать 21-летнего игрока до 30 июня, чтобы избежать наказания за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.