В следующем сезоне «МЮ» рискует остаться без ЛЧ. В таком случае зарплата Тен Хага серьезно уменьшится
По данным ESPN FC, если Эрик тен Хаг в следующем сезоне сохранит пост главного тренера «МЮ», то его зарплата будет снижена на 25%.
Это связано с тем, что «красные дьяволы», скорее всего, не смогут попасть в Лигу чемпионов, заняв в этом сезоне место за пределами четверки сильнейших АПЛ.
На голландца, чья зарплата составляет около 9 миллионов фунтов стерлингов в год, оказывается все большее давление, поскольку сейчас команда занимает в турнирной таблице седьмое место.
Несмотря на выход в финал Кубка Англии, то, как «Юнайтед» провалился в матче с «Ковентри Сити», усилило внимание к Тен Хагу.
Это очень оптимистичное утверждение.
В ЛЧ ни одной команды от Англии не осталось. Это как должны сойтись все звезды для МЮ, чтобы они туда попали?