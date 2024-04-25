В следующем сезоне «МЮ» рискует остаться без ЛЧ. В таком случае зарплата Тен Хага серьезно уменьшится

По данным ESPN FC , если Эрик тен Хаг в следующем сезоне сохранит пост главного тренера «МЮ», то его зарплата будет снижена на 25%.

Это связано с тем, что «красные дьяволы», скорее всего, не смогут попасть в Лигу чемпионов, заняв в этом сезоне место за пределами четверки сильнейших АПЛ.

На голландца, чья зарплата составляет около 9 миллионов фунтов стерлингов в год, оказывается все большее давление, поскольку сейчас команда занимает в турнирной таблице седьмое место.

Несмотря на выход в финал Кубка Англии, то, как «Юнайтед» провалился в матче с «Ковентри Сити», усилило внимание к Тен Хагу.