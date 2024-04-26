Мартинес, Рэшфорд и другие: возможные даты возвращения 10 травмированных игроков «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть еще шесть матчей в сезоне 2023/24: пять в Премьер-лиге и финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».
Несмотря на то, что сезон подходит к концу, в команде по-прежнему существует немало проблем с травмами, которые не позволяют Эрику тен Хагу выставить сильнейший состав.
В преддверии предстоящей игры против «Бернли» на выходных, давайте посмотрим, когда могут вернуться 10 травмированных игроков «основы» «Манчестер Юнайтед».
Мэйсон Маунт – «Бернли» (27 апреля)
Эрик тен Хаг после победы над «Шеффилд Юнайтед» намекнул, что Маунт должен вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» на игру против «Бернли» после того, как пропустил последние несколько матчей из-за мышечной травмы.
Маркус Рэшфорд – «Бернли» (27 апреля)
Рэшфорд также пропустил последнюю игру из-за ушиба, но вряд ли он будет долго отсутствовать. Англичанин, скорее всего, вернется в матче против «Бернли», хотя, возможно, он не готов к выходу в стартовом составе.
Рафаэль Варан — май
Тен Хаг не смог дать никакой информации о Варане, который получил травму в поражении от «Челси» в начале этого месяца. Не похоже, что он будет готов к игре с «Бернли».
Джонни Эванс — май
Как и Варану, Эвансу тоже сложно подготовиться к финальному этапу сезона, и он вряд ли вернется к следующей игре.
Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф – «Кристал Пэлас» (6 мая)
В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что и Мартинес, и Линделоф оправятся от травм в мае. Эти двое могут попасть в состав на игру против «Кристал Пэлас».
Люк Шоу — май
Сообщается, что Шоу должен появиться в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», хотя точная дата его возвращения до сих пор не ясна.
Вилли Камбвала - неизвестно
Вопрос о травме Камбвалы пока не уточняется, но он не смог сыграть с «Шеффилдом». Пока нет никакой гарантии, когда он вернется до конца сезона.
Антони Марсьяль — май
Когда в конце января Марсьяль получил травму паха, в клубе говорили, что он пропустит около трех месяцев. Марсьяль набирает форму и, возможно, примет участие в финальных матчах сезона.
Тирелл Маласиа — июль
Недавно Маласиа был замечен тренирующимся в тренажерном зале, где он медленно восстанавливается после травм. Но, как ожидается, он будет доступен уже во время предсезонной подготовки.