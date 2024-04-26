Мартинес, Рэшфорд и другие: возможные даты возвращения 10 травмированных игроков «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть еще шесть матчей в сезоне 2023/24: пять в Премьер-лиге и финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Несмотря на то, что сезон подходит к концу, в команде по-прежнему существует немало проблем с травмами, которые не позволяют Эрику тен Хагу выставить сильнейший состав.

В преддверии предстоящей игры против «Бернли» на выходных, давайте посмотрим, когда могут вернуться 10 травмированных игроков «основы» «Манчестер Юнайтед».

Мэйсон Маунт – «Бернли» (27 апреля)

Эрик тен Хаг после победы над «Шеффилд Юнайтед» намекнул, что Маунт должен вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» на игру против «Бернли» после того, как пропустил последние несколько матчей из-за мышечной травмы.

Маркус Рэшфорд – «Бернли» (27 апреля)

Рэшфорд также пропустил последнюю игру из-за ушиба, но вряд ли он будет долго отсутствовать. Англичанин, скорее всего, вернется в матче против «Бернли», хотя, возможно, он не готов к выходу в стартовом составе.

Рафаэль Варан — май

Тен Хаг не смог дать никакой информации о Варане, который получил травму в поражении от «Челси» в начале этого месяца. Не похоже, что он будет готов к игре с «Бернли».

Джонни Эванс — май

Как и Варану, Эвансу тоже сложно подготовиться к финальному этапу сезона, и он вряд ли вернется к следующей игре.

Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф – «Кристал Пэлас» (6 мая)

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что и Мартинес, и Линделоф оправятся от травм в мае. Эти двое могут попасть в состав на игру против «Кристал Пэлас».

Люк Шоу — май

Сообщается, что Шоу должен появиться в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», хотя точная дата его возвращения до сих пор не ясна.

Вилли Камбвала - неизвестно

Вопрос о травме Камбвалы пока не уточняется, но он не смог сыграть с «Шеффилдом». Пока нет никакой гарантии, когда он вернется до конца сезона.

Антони Марсьяль — май

Когда в конце января Марсьяль получил травму паха, в клубе говорили, что он пропустит около трех месяцев. Марсьяль набирает форму и, возможно, примет участие в финальных матчах сезона.

Тирелл Маласиа — июль

Недавно Маласиа был замечен тренирующимся в тренажерном зале, где он медленно восстанавливается после травм. Но, как ожидается, он будет доступен уже во время предсезонной подготовки.