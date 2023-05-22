Экс-защитник «МЮ» слегка перестарался, стараясь поддержать Винисиуса.

Весь футбольный мир сейчас ошарашен поведением фанатов «Валенсии», которые позволили себе расистские оскорбления в адрес вингера «Реала».

Многие действующие и бывшие игроки выложили у себя на страницах посты поддержки бразильцу, а вот Рио Фердинанд так рьяно подошел к вопросу, что отмечая под постом игроков с темным цветом кожи, решил упомянуть и недавно умершего легендарного бразильца Пеле.

Соцсети среагировали моментально - как это ни странно, «черным» юмором.