«Черный» юмор во время расистского скандала с Винисиусом не очень уместен, но Рио Фердинанд «постарался» на славу😱😱😱
Экс-защитник «МЮ» слегка перестарался, стараясь поддержать Винисиуса.
Весь футбольный мир сейчас ошарашен поведением фанатов «Валенсии», которые позволили себе расистские оскорбления в адрес вингера «Реала».
Многие действующие и бывшие игроки выложили у себя на страницах посты поддержки бразильцу, а вот Рио Фердинанд так рьяно подошел к вопросу, что отмечая под постом игроков с темным цветом кожи, решил упомянуть и недавно умершего легендарного бразильца Пеле.
Соцсети среагировали моментально - как это ни странно, «черным» юмором.
Профиль Пеле называется "Pele Foundation", который занимается благотворительностью, особенно обращая внимание на образование детей по всему миру.
Но нам нужен срач, и проверка фактов автору чуждо