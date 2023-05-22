United Tweets
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«Черный» юмор во время расистского скандала с Винисиусом не очень уместен, но Рио Фердинанд «постарался» на славу😱😱😱

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Экс-защитник «МЮ» слегка перестарался, стараясь поддержать Винисиуса.

Весь футбольный мир сейчас ошарашен поведением фанатов «Валенсии», которые позволили себе расистские оскорбления в адрес вингера «Реала».

Многие действующие и бывшие игроки выложили у себя на страницах посты поддержки бразильцу, а вот Рио Фердинанд так рьяно подошел к вопросу, что отмечая под постом игроков с темным цветом кожи, решил упомянуть и недавно умершего легендарного бразильца Пеле.

Соцсети среагировали моментально - как это ни странно, «черным» юмором.

6 комментариев

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fellx
Ну да, как будто профили Месси, Мбаппе и Роналду с 300+ млн подписчиков ведут сами футболисты.

Профиль Пеле называется "Pele Foundation", который занимается благотворительностью, особенно обращая внимание на образование детей по всему миру.

Но нам нужен срач, и проверка фактов автору чуждо
+31
-1
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Steppenwolf
Поленился перевести ?
+5
-1
+4
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ranelgee
Ответ Steppenwolf
Поленился перевести ?
Кому надо, тот прочтет, что уж
+3
0
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Машина Мощная
под вторым видео звуки как будто обезьяны издают....
+2
0
+2
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Sergey
Ответ Steppenwolf
Поленился перевести ?
Это же United tweets. Тут суть в том, чтобы наспамить новостями
+2
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