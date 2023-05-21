26 комментариев

Гари Невилл считает, что у «Манчестер Юнайтед» всего пять процентов шансов обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Я купил билеты на «Уэмбли», — сказал Невилл The Times. «Я хочу быть там, «Манчестер Сити», возможно, выиграет требл, но я также хочу быть там, чтобы «Манчестер Юнайтед» потенциально остановил их. Ради этого 5-процентного шанса.

Хочу ли я, чтобы «Сити» выиграл требл? Нет! Нет! Нет, я не хочу. Никто не хочет, чтобы «Сити» выиграл требл, если вы болеете за «Манчестер Юнайтед».

Но если они сделают свою работу и обыграют «Манчестер Юнайтед» [в финале Кубка Англии] и «Интер» [в финале Лиги чемпионов], вам просто нужно будет поднять руки и сказать: «Этот менеджер и эта группа игроков добились чего-то уникального».