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«Шансы «МЮ» - пять процентов»: Гари Невилл предсказывает исход финала Кубка Англии

Гари Невилл Гари Невилл
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Гари Невилл считает, что у «Манчестер Юнайтед» всего пять процентов шансов обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Я купил билеты на «Уэмбли», — сказал Невилл The Times. «Я хочу быть там, «Манчестер Сити», возможно, выиграет требл, но я также хочу быть там, чтобы «Манчестер Юнайтед» потенциально остановил их. Ради этого 5-процентного шанса.

Хочу ли я, чтобы «Сити» выиграл требл? Нет! Нет! Нет, я не хочу. Никто не хочет, чтобы «Сити» выиграл требл, если вы болеете за «Манчестер Юнайтед».

Но если они сделают свою работу и обыграют «Манчестер Юнайтед» [в финале Кубка Англии] и «Интер» [в финале Лиги чемпионов], вам просто нужно будет поднять руки и сказать: «Этот менеджер и эта группа игроков добились чего-то уникального».

26 комментариев

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Чёрный тюльпан
Если будем катать вату, как с Борнмутом, то после первого тайма уже на поле можно и не выходить, ведь всем известно, как мы проводим 2-е таймы в последние месяцы. Я, конечно, на 💩 изойду, если влетим шумным соседям, но на бумаге всё к этому и идёт.
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stanvixx
На один матч может настроиться любая команда. У одной может покатить фарт, у другой что то пойти не так. Психологический фактор, на фоне незапланированного развития событий. МЮ неоднократно неожиданно выигрывал матчи с заведомо более сильными соперниками. В том числе и не являясь фаворитом в матчах с Сити. Кажется, что одна команда сейчас в идеальных кондициях, а другая откровенно не в форме. Но это отдельно взятое противостояние, которое может пойти абсолютно по любому сценарию. Слишком много факторов, для жалких 5%
Невилл явно прибедняется.
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Леонид Ботвинник
Помнится мне перед игрой с ПСЖ , когда поехал даже не второй состав МЮ, процент был ещё меньше )))
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Если будем катать вату, как с Борнмутом, то после первого тайма уже на поле можно и не выходить, ведь всем известно, как мы проводим 2-е таймы в последние месяцы. Я, конечно, на 💩 изойду, если влетим шумным соседям, но на бумаге всё к этому и идёт.
не баись
Бруно и Каз закинут им двушку а обладатель золотой перчатки выдаст матч жизни )))
Рано или поздно все победные заканчиваются и Пеп временами жутко лажает.
Вспомнился его матч против пенсов тухеля в финале, который он провалил.
+5
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mj23.net
Ответ Dm Kznts
правда при Моу погба матч против Пепа вытащил
Да, потому что тот Погба был еще не тем еле живым Погба, который при разворотах чуть не падал из-за потери баланса) Вообще не знаю, как проф. спортсмены могут перестать так следить за базовыми вещами типа веса и физ. формы. Поль должен быть как тростинка с его комплекцией.
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mj23.net
Ответ Frenkiee
По-моему надо играть стиля Уле как в позапрошлом сезоне. Мы обыгрывали их дважды
Сульшер только в первом полноценном сезоне обыграл Пепа 3 раза в 4х играх. Наверно обыграл бы еще дважды, не ставь он мертвого Погба в двух матчах.
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Ноно Гомес
Мю будет из кожы лезть, лишь бы не требл у соседей)
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Shahzod Rasulov
Ответ Чёрный тюльпан
Если будем катать вату, как с Борнмутом, то после первого тайма уже на поле можно и не выходить, ведь всем известно, как мы проводим 2-е таймы в последние месяцы. Я, конечно, на 💩 изойду, если влетим шумным соседям, но на бумаге всё к этому и идёт.
Если сити играет так как играл с Реалом то вам вообще не стоить играть не во первом не во втором тайме
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stanvixx
Ответ Erakha
Да думаю шансы еще выше 5% если учитывать что будем играть на контратаках.
МЮ с ними всегда так и играет ))
И часто небезуспешно
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Borboter
Ответ AJIewka Enjoy!
Сити-машина! Все работает как часы, сомневаюсь что у МЮ есть шанс. Печально осознавать, но это факт !
Шанс есть всегда
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Dm Kznts
Ответ mj23.net
Сульшер только в первом полноценном сезоне обыграл Пепа 3 раза в 4х играх. Наверно обыграл бы еще дважды, не ставь он мертвого Погба в двух матчах.
правда при Моу погба матч против Пепа вытащил
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Borboter
Ответ Леонид Ботвинник
Помнится мне перед игрой с ПСЖ , когда поехал даже не второй состав МЮ, процент был ещё меньше )))
Это было шиииикарно...
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Erakha
Ответ stanvixx
МЮ с ними всегда так и играет )) И часто небезуспешно
В кубке шанс будет. На один матч парни должны настроиться
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Dm Kznts
Ответ stanvixx
На один матч может настроиться любая команда. У одной может покатить фарт, у другой что то пойти не так. Психологический фактор, на фоне незапланированного развития событий. МЮ неоднократно неожиданно выигрывал матчи с заведомо более сильными соперниками. В том числе и не являясь фаворитом в матчах с Сити. Кажется, что одна команда сейчас в идеальных кондициях, а другая откровенно не в форме. Но это отдельно взятое противостояние, которое может пойти абсолютно по любому сценарию. Слишком много факторов, для жалких 5% Невилл явно прибедняется.
👏
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stanvixx
Ответ NikitaNik
Правда атака совсем плоха. Никто ничего не может. Рэшфорд не понятно появится или нет. Единственный, кто может в атаке помочь-Гарначо, лучше Санчо сейчас(как бы не прискорбно звучало)
Будем надеяться, что Рэш восстановится. Вроде уже приступил к тренировкам.
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NikitaNik
Ответ stanvixx
На один матч может настроиться любая команда. У одной может покатить фарт, у другой что то пойти не так. Психологический фактор, на фоне незапланированного развития событий. МЮ неоднократно неожиданно выигрывал матчи с заведомо более сильными соперниками. В том числе и не являясь фаворитом в матчах с Сити. Кажется, что одна команда сейчас в идеальных кондициях, а другая откровенно не в форме. Но это отдельно взятое противостояние, которое может пойти абсолютно по любому сценарию. Слишком много факторов, для жалких 5% Невилл явно прибедняется.
Правда атака совсем плоха. Никто ничего не может. Рэшфорд не понятно появится или нет. Единственный, кто может в атаке помочь-Гарначо, лучше Санчо сейчас(как бы не прискорбно звучало)
0
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Erakha
Ответ stanvixx
На один матч может настроиться любая команда. У одной может покатить фарт, у другой что то пойти не так. Психологический фактор, на фоне незапланированного развития событий. МЮ неоднократно неожиданно выигрывал матчи с заведомо более сильными соперниками. В том числе и не являясь фаворитом в матчах с Сити. Кажется, что одна команда сейчас в идеальных кондициях, а другая откровенно не в форме. Но это отдельно взятое противостояние, которое может пойти абсолютно по любому сценарию. Слишком много факторов, для жалких 5% Невилл явно прибедняется.
Да думаю шансы еще выше 5% если учитывать что будем играть на контратаках.
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kot_letova
Ответ Shahzod Rasulov
Если сити играет так как играл с Реалом то вам вообще не стоить играть не во первом не во втором тайме
Обязательно тебя послушаем
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enrique rodriguez
Ну если Марсьяль в основе выйдет, то шансов ноль
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AJIewka Enjoy!
Сити-машина! Все работает как часы, сомневаюсь что у МЮ есть шанс. Печально осознавать, но это факт !
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MU RD2
Я бы оценил шансы даже в 1%. Но эти 1% это тоже шанс, и буду верить в дьяволов. У Пепа задача номер 1 это лч. А там промежуток между матчами неделя, и многое зависит от того, на что пойдёт Пеп. Попытка на требл или же поберечь некоторые силы для лч, чтобы избежать возможных травм и прочего... Изза отсутсвия Лисандро, в первую очередь нужно чтобы Давид сыграл матч жизни...
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Steppenwolf
5% ? Это всё трёп. Как вообще это можно подсчитать ? Красная в начале матча и вот уже всё наоборот.
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Frenkiee
По-моему надо играть стиля Уле как в позапрошлом сезоне. Мы обыгрывали их дважды
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Ахма Начоо
Нужно биться на смерть!
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Ronny92
Был бы Лича и цф, может шансы и были бы
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