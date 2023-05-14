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Аврама Глейзера заметили в отеле, принадлежащем отцу шейха Джасима

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Аврам Глейзер был замечен в отеле Claridges, который принадлежит отцу шейха Джасима. Фотографии публикует издание The Daily Mirror. Катарский банкир – один из претендентов на покупку акций «МЮ».

Ранее сообщалось, что в борьбе за покупку «красных дьяволов» лидирует сэр Джим Рэтклифф. Но согласно свежим сообщениям Saudi Sports Media, шейх Джасим готовит новое предложение на сумму около 6 млрд фунтов стерлингов, чтобы перебить заявку Рэтклиффа.

The Daily Mirror предполагает, что визит Глейзера может быть как-то связан с задержкой процесса продажи.

Напомним, что шейх Джасим хочет выкупить 100% акций «МЮ». При этом сэр Рэтклифф сделал более выгодное предложение с финансовой точки зрения, хотя бизнесмен планирует выкупить лишь 69% акций «МЮ», принадлежащих семье Глейзеров.

2 комментария

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Тима Мамхяг
Глейзер с пакетом пошел,
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