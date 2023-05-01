По сообщениям Фабрицио Романо, шейх Джассим уверен в своей заявке на покупку «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Катарский банкир хочет купить клуб полностью, но Глейзеры ищут предложения только на сумму свыше 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Сэр Джим Рэтклифф, единственный другой участник публичных торгов, предложил более высокую цену за клуб, хотя его интересует только 51% акций.

Рэтклиф позволил бы Глейзерам сохранить миноритарный пакет акций, чему, безусловно, не обрадуются фанаты.

Комментируя отложенный процесс продажи «МЮ», Романо также сказал: «Важно отметить, что близкие шейха Джассима гарантируют, что он останется в гонке; он по-прежнему уверен в себе. И он считает, что его предложение является лучшим для «Ман Юнайтед».