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Травма Варана еще серьезнее – он не сыграет до конца чемпионата. Когда вернется?

Рафаэль Варан Рафаэль Варан
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Mirror сообщает, что Рафаэль Варан, скорее всего, останется в запасе до конца сезона.

Защитник получил травму стопы в первом матче 1/4 ЛЕ с «Севильей». После первого обследования врачи «Юнайтед» заявили о трех неделях отсутсвия, однако новое сканирование лодыжки Варана показало, что повреждение было более серьезным.

Восстановление может занять около шести недель, что исключает защитника из оставшихся матчей в Премьер-лиге.

Однако если «МЮ» выйдет в финал Кубка Англии, у Варана будет шанс помочь команде. Игра пройдет в субботу, 3 июня. «Сити» уже вышел в финал, в то время как «Юнайтед» сначала нужно обыграть «Брайтон» в полуфинале.

Напомним, у «МЮ» уже есть игрок, выбывший до конца сезона – Лисандро Мартинес.

5 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Пара основных защитников выбыли до конца сезона, это очень плохо. С Маквайром, с Линделефом и с таким вратарем как Де Хея большая вероятность привоза голов в оставшихся матчах. Де Хея много пасов отдает либо в борьбу, либо сопернику
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werley
Я смотрю, что все увлеклись гипотетической массовой распродажей игроков в межсезонье. Не очень понятно о какой распродаже может идти речь, если сейчас на некоторые позиции не хватает даже резервистов и Тен Хааг вынужден ставить туда игроков непрофильных амплуа.
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Uchihe Saske
Все очень плохо 😨
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Mergen Durdumuradow
Как теперь сохранить 3-е место в АПЛ?
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Чёрный тюльпан
Варан просто посмотрел последние игры без участия его и Мартинеса и понял, что лучше он до конца сезона перестрахуется, чем играть в паре с Магуайром или Линделёфом. А то позора не оберёшься. Всё равно Рафа без Лисандро - это деньги на ветер. Он тоже привозит, когда играет с напарниками низкого уровня.
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