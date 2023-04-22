Mirror сообщает, что Рафаэль Варан, скорее всего, останется в запасе до конца сезона.

Защитник получил травму стопы в первом матче 1/4 ЛЕ с «Севильей». После первого обследования врачи «Юнайтед» заявили о трех неделях отсутсвия, однако новое сканирование лодыжки Варана показало, что повреждение было более серьезным.

Восстановление может занять около шести недель, что исключает защитника из оставшихся матчей в Премьер-лиге.

Однако если «МЮ» выйдет в финал Кубка Англии, у Варана будет шанс помочь команде. Игра пройдет в субботу, 3 июня. «Сити» уже вышел в финал, в то время как «Юнайтед» сначала нужно обыграть «Брайтон» в полуфинале.

Напомним, у «МЮ» уже есть игрок, выбывший до конца сезона – Лисандро Мартинес.