Стало известно, кто руководит процессом анализа работы Тен Хага в «МЮ». Это не Рэтклифф

В эти дни руководство «Манчестер Юнайтед» проводит тщательный анализ сезона-2023/24, чтобы принять решение о будущем Эрика тен Хага.

По данным ESPN FC, процессом руководит спортивный директор сэр Дэйв Брэйлсфорд, правая рука сэра Джима Рэтклиффа.

Тен Хаг, тем временем, находится в неведении относительно продолжения карьеры в Манчестере, уехав в отпуск после финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

INEOS рассматривает «каждый аспект» выступления клуба в этом сезоне, в котором «красные дьяволы» заняли восьмое место в АПЛ.