Суперкомпьютер оценил шансы «МЮ» на победу в Лиге Европы. Манкунианцы не считаются главными фаворитами
Верят, но сомневаются.
Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы.
После домашней ничьей с «Севильей» 2:2, манкунианцев устраивает в Испании только победа.
Суперкомпьютер дает неплохие шансы на победу «МЮ» в турнире - 19%. Однако это не самый высокий показатель, фаворитом соревнования считается голландский «Фейеноорд», который выиграет турнир с вероятностью в 21%.
Шансы «МЮ» на выход в полуфинал оцениваются в 60%, а на проход в финал в 35%.
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