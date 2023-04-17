United Tweets
Блог

Суперкомпьютер оценил шансы «МЮ» на победу в Лиге Европы. Манкунианцы не считаются главными фаворитами

Фейеноорд Фейеноорд
Клубы Клубы
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Верят, но сомневаются.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы.

После домашней ничьей с «Севильей» 2:2, манкунианцев устраивает в Испании только победа.

Суперкомпьютер дает неплохие шансы на победу «МЮ» в турнире - 19%. Однако это не самый высокий показатель, фаворитом соревнования считается голландский «Фейеноорд», который выиграет турнир с вероятностью в 21%.

Шансы «МЮ» на выход в полуфинал оцениваются в 60%, а на проход в финал в 35%.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волосатый Гонсалес
С каких пор Фейеноорд фаворит? на чём были сделаны выводы??
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
да МЮ размажет что Севилью, что Ювентус и в финале Фейеноорд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anti4ex
✌🖕 Моуринью что для суперкомпьютера какая-то шутка?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expada
Отлетит мой мю от севилье в ответке. По традиции повезет этим испашкам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ответ Диер Ташкент
да МЮ размажет что Севилью, что Ювентус и в финале Фейеноорд
Да размажет или просто проходит Севилью и Ювентус, дальше в финале проиграет Фейенорду)) Суперкомпьютер сказочник какой то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий