Верят, но сомневаются.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы.

После домашней ничьей с «Севильей» 2:2, манкунианцев устраивает в Испании только победа.

Суперкомпьютер дает неплохие шансы на победу «МЮ» в турнире - 19%. Однако это не самый высокий показатель, фаворитом соревнования считается голландский «Фейеноорд», который выиграет турнир с вероятностью в 21%.

Шансы «МЮ» на выход в полуфинал оцениваются в 60%, а на проход в финал в 35%.