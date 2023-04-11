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Глейзеры назначили третий раунд торгов по «Юнайтед». Что это значит?

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В первых двух уже определились главные претенденты.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Юнайтед» намерен запустить третий раунд предложений на фоне потенциальной продажи, которая затягивается.

Глейзеры выставили клуб на продажу, но несмотря на публичный интерес со стороны как минимум трех сторон, до сих пор не было никакого прогресса. Третий раунд будет открыт до конца апреля, а клуб будет продолжать принимать предложения от заинтересованных лиц.

Шейх Джассим из Катара и сэр Джим Рэтклифф все еще остаются в гонке за право стать полноправными владельцами «красных дьяволов». Однако у участников торгов сложилось впечатление, что Глейзеры специально затягивают процесс, так как считают, что стоимость клуба может еще вырасти.

В предыдущем раунде рассматривались предложения, превышающие 5 млрд фунтов, и ожидается, что в этот раз большинство претендентов сделают свою последнюю ставку. Не за горами межсезонье, а это значит, что затягивать не стоит.

4 комментария

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Волосатый Гонсалес
Ответ Адиль Бекет
Просто нехорошие людишки
это ещё очень мягко сказано 😁
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
А потом они назначат четвёртый раунд и т.д., пока не доведут до нужной суммы.
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red hikkikomori
за Бали
+2
0
+2
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Адиль Бекет
Просто нехорошие людишки
+2
0
+2
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