Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» ищет нового №1, который в конечном итоге заменит Давида де Хеа.

Утверждается, что они ищут как минимум двух вратарей, поскольку текущий контракт испанца истекает через четыре месяца.

Одним из них является Давид Райя, первый игрок «Брентфорда», которого тренер сборной Испании Луис Энрике предпочел Де Хеа для участия в чемпионате мира.

Срок действия его текущего контракта истекает в 2024 году, и он не намерен подписывать новый, поэтому "Брентфорд" может быть заинтересован в том, чтобы нажиться на нем следующим летом.

Другой вратарь, упомянутый в отчете, — Диогу Кошта из «Порту». В отличие от Райи, у него долгосрочный контракт, поэтому он должен стоить намного дороже.

В то же время «Юнайтед» ведет переговоры с Де Хеа о новой сделке. В любом случае, он вряд ли останется самым высокооплачиваемым игроком клуба.