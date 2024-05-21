Шалимов о вылете «Сочи»: «Заслуженно. Не понимаю разговора про хорошую игру. Задача была другой – оставить команду в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Игорь Шалимов Краснодар Сочи Футбол

Игорь Шалимов высказался о вылете «Сочи» из РПЛ.

В 29-м туре сочинцы уступили на своем поле «Краснодару» (2:3). После этого поражения команда Роберта Морено вылетела в Мелбет Первую лигу.

«Очень непростой матч для «быков», но я увидел, что команда выглядела гораздо спокойнее, чем в предыдущих матчах. Вышли не биться, а переиграть соперника – не было запары, даже когда проигрывали 1:2 – все равно была уверенность, что возьмут свое за счет класса.

Абсолютно понятный, чистый, пенальти в ворота «Сочи» – здорово разобрался арбитр. И третий гол – плод усилий Кордобы, который рвался к голу, а в итоге получился голевой пас. Еще раз – гости не вырвали, а доиграли до конца, взяв свое.

Что касается «Сочи», то команда заслуженно отправляется в Первую лигу. Не понимаю разговора про хорошую игру, потому что задача была другой – оставить команду в РПЛ. Было весной несколько игр с прямыми конкурентами в борьбе за вылет, но набрать очков столько, сколько хватит для сохранения места в РПЛ, не смогли», – сказал бывший тренер «Краснодара».

5 комментариев
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Кто нибудь понимает тренерский дар Шалимова?
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12 очков набрали Сочи за 11 туров.
Я не понимаю всеобщего восхищения.
Это даже в текущих реалиях - 12 место по очкам, а задача была нагнать, с которой они не справились.
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Морено запнулся об российские автобусы как Испания об сборную в 2018, Барса об Рубин, Реал об ЦСКА.
И обыграл только Абаскаля с Иличем, но не автобусы российских тренеров.
Интересно.
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Михалыч...
Михалыч...
Михаалыч...
Михалыч!..
Есть один лишь супер тренер в нашем футболе его зовут Михалыч, с Матч ТВ дружбу водит!
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Полностью согласен с Игорем Шалимовым, о чем писал в своём блоге
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