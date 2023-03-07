Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что Бруну Фернандеш подвел их в качестве капитана в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде», сообщает Daily Mail.

Несколько игроков, включая старших, «разочарованы» поведением Бруну, особенно во втором тайме.

Фернандеш изо всех сил пытался создать моменты, спорил с официальными лицами матча, попадал в неприятности и постоянно ныл, когда «Ливерпуль» забивал один гол за другим.

The Daily Mail понимает, что его действия поставили под угрозу его репутацию среди товарищей по команде, что нехорошо, когда ты капитан.

Далее в отчете добавляется, что у команды теперь есть «оговорки» по поводу того, является ли Бруну правильным выбором.

Пока что Эрик тен Хаг, как сообщается, решил остаться с португальским полузащитником в качестве капитана.