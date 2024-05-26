🎥 Ну какой менталитет! Лисандро Мартинес не дал Гарначо слишком долго и ярко праздновать гол в ворота «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии! В финале турнира «красные дьяволы» обыграли чемпиона страны – «Манчестер Сити». За манкунианцев тем вечером забили Гарначо и Майну.

Алехандро открыл счет на 30-й минуте матча, аргентинца тут же бросились поздравлять одноклубники, радовался и Мартинес. Но игру нужно было продолжать, а Гарначо слишком увлекся празднованием.

Молодой вингер принялся целовать эмблему «МЮ» на глазах у фанатов соперника. К Гарначо тут же подбежал Лича и поспешил вернуть автора гола на свою позицию.

Затем Лисандро жестом извинился перед болельщиками «Ман Сити».

Вскоре Майну с передачи Фернандеша увеличил преимущество своей команды. «Горожане» смогли отыграть один мяч лишь в концовке встречи – на 87-й минуте забил Доку. «Юнайтед» обыграл соперника со счетом 2:1.

Здорово, что рядом с Гарначо есть старшие товарищи по команде, способные вовремя спустить молодого игрока с небес на землю.