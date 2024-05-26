Уокер признал силу «МЮ» и поздравил команду с победой. Он также отметил одного из игроков клуба

Команда Пепа Гвардиолы планировала сделать дубль, однако благодаря голам Алехандро Гарначо и Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед» взял Кубок Англии. «МЮ» завершил 35-матчевую беспроигрышную серию.

После игры капитан «горожан» Кайл Уокер, несмотря на перепалку с Лисандро Мартинесом, поздравил соперника и похвалил вундеркинда «красных дьяволов».

«Поздравляю «Манчестер Юнайтед» с завоеванием трофея. Возможно, это был не самый лучший их сезон, но, надеюсь, это хоть немного оправдывает некоторых моих друзей, которые много работали и в последнее время получили много критики».

«Кобби Майну, какой талант! Поколение талантов, пришедших в сборную, очень интересно», − добавил Уокер. − Надеюсь, он сможет набрать форму, которую демонстрирует в этом сезоне, и принять участие в Евро, если его выберут».